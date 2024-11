Adevăratul plan al lui Vladimir Putin. Generalul Vadim Skibițki, director adjunct al serviciului de informații militare al Ucrainei, a confirmat existența unui plan rusesc care urmărește împărțirea Ucrainei în trei până în anul 2045. Conform acestui plan, regiunile estice, inclusiv cele ocupate integral sau parțial de forțele ruse, ar urma să fie anexate de Rusia, în timp ce regiunile vestice ar putea fi revendicate de Polonia, Ungaria și România.

Vadim Skibițki a precizat că documentul analizează posibila evoluție a situației la nivel global și regional, evidențiind amenințările percepute de Rusia. El a subliniat, de asemenea, că, pentru a-și consolida potențialul economic, demografic, teritorial și militar, Vladimir Putin consideră că are nevoie de întreaga Ucraină.

Pe 20 noiembrie, Interfax Ucraina a relatat, citând surse din comunitatea ucraineană de informații, că Ministerul Apărării din Rusia a elaborat un plan pentru divizarea Ucrainei până în anul 2045. Conform informațiilor, acest plan ar urma să fie propus viitoarei administrații americane.

La aceeași dată, Kyiv Independent a scris că o sursă din cadrul serviciilor de informații ucrainene a confirmat existența planului, deși publicația nu a reușit să verifice independent informația.

Publicația a subliniat că statutul documentului rusesc obținut de serviciile de informații ucrainene rămâne neclar – nu se știe dacă reprezintă un plan real al conducerii ruse, un proiect de propunere sau altceva. Autorul exact al documentului este, de asemenea, necunoscut, deși serviciile secrete ucrainene au declarat că acesta ar fi fost elaborat de Ministerul rus al Apărării.

