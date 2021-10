Lupta împotriva COVID-19 ar putea fi câştigată nu doar cu ajutorul vaccinurilor, ci şi prin intermediul unor medicamente care ar urma să prevină infecţia cu COVID-19.

Medicamentul ce poate revoluţiona lupta cu COVID-19!

Un astfel de medicament este dezvoltat de compania AstraZeneca. Se numeşte Evusheld (AZD7442) şi este o combinaţie de doi anticorpi monoclonali, tratamentul fiind menit să prevină infecţia cu COVID-19 la adulţi.

Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a început deja procesul de evaluare continuă a datelor pentru medicamentul dezvoltat de AstraZeneca, prin intermediul Comitetului pentru Medicamente de Uz Uman (Committee for Medicinal Products for Human Use – CHMP), se arată într-un comunicat oficial al instituţiei europene.

Ce indică studiile clinice preliminare?

Studiile clinice efectuate până în prezent au indicat faptul că Evusheld poate proteja organismul uman împotriva bolii provocate de noul coronavirus. EMA va evalua conformitatea medicamentului cu ghidurile uzuale de eficacitate, siguranţi şi calitate din Uniunea Europeană.

Acest proces de evaluare continuă se va încheia în momentul în care Agenţia va avea suficiente dovezi care să permită AstraZeneca să depună o cerere oficială de autorizare de punere pe piaţă a Evusheld.

Cum funcţionează, mai exact, Evusheld, medicamentul dezvoltat de AstraZeneca

Medicamentul dezvoltat de compania anglo-suedeză conţine doi anticorpi monoclonali, tixagevimab şi cilgavimab. Un anticorp monoclonal este un tip de proteină concepută pentru a recunoaşte şi a se ataşa de o structură specifică, numită antigen.

Cei doi anticorpi conţinuţi de către Evusheld urmează să se ataşeze de proteina spike a SARS-CoV-2 în două locuri diferite, iar astfel medicamentul ar trebui să oprească intrarea virusului în celulele umane şi implicit infecţia.

Pentru că cei doi anticorpi se ataşează în locuri diferite ale proteinei spike, este de aşteptat ca folosirea lor în combinaţie să fie mult mai eficientă decât folosirea unuia singur.

Evaluarea continuă este un instrument de reglementare utilizat de EMA pentru a accelera evaluarea unui medicament sau vaccin eligibil, pe perioada unei urgențe legate de sănătatea publică.