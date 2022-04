Doar unul din patru pacienți spitalizați cu COVID-19 este vindecat complet la un an după infectare

Studiul respectiv a folosit datele obţinute de la pacienţi adulţi din 39 de spitale din cadrul National Health Service (NHS) din Marea Britanie între 7 martie 2020 şi 18 aprilie 2021, potrivit informațiilor transmise de AFP.

De asemenea, datele au fost prezentate la Congresul european de microbiologie clinică şi boli infecţioase de la Lisabona şi publicat în The Lancet Respiratory Medicine.

Recuperarea medicală a fost evaluată prin măsurarea diferitelor rezultate furnizate de examinarea pacienţilor, la cinci luni şi la un an după ieşirea lor din spital.

Recuperarea medicală a fost evaluată prin măsurarea diferitelor rezultate

Totodată, cercetătorii au prelevat eşantioane de sânge de la participanţii la acest studiu în timpul vizitei efectuate la cinci luni după externare, pentru a analiza prezenţa diverselor proteine inflamatorii.

Aproximativ 2.320 de pacienţi au fost examinaţi la cinci luni după externarea lor şi 33% dintre ei au fost examinaţi la un an după externare. Din acest studiu a reieşit că procentul adulţilor care s-au vindecat complet nu s-a schimbat prea mult între primele cinci luni şi primul an de după ieşirea din spital: procentul a fost de 25,5% pentru pacienţii examinaţi după cinci luni şi de 28,9% pentru cei care au fost examinaţi după un an.

Faptul de a fi femeie, de a fi o persoană obeză şi de a fi un pacient care a fost conectat la ventilator în spital au fost asociate cu o probabilitate mai scăzută de vindecare completă la un an după infectarea cu SARS-CoV-2, au subliniat autorii studiului.

Printre simptomele cele mai curente ale formelor lungi de COVID-19 pot fi citate oboseala, durerile musculare, o stare de încetinire fizică, lipsa somnului şi dificultăţile de respiraţie.

OMS recomandă antiviralele de la Pfizer împotriva COVID-19

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a transmis anterior că „recomandă ferm” tratamentul antiviral produs de grupul farmaceutic american Pfizer. Paxlovid, o combinaţie de Nirmaltrelvir cu Ritonavir, este medicamentul recomandat în prezent pentru pacienţii afectaţi de forme mai puţin severe de COVID-19, „care au un risc mai ridicat de spitalizare”.

Din punctul de vedere al experţilor OMS, combinaţia, comercializată sub denumirea de Paxlovid, „este medicamentul potrivit” pentru pacienţii nevaccinaţi, vârstnici sau imunocompromişi, chiar dacă OMS continuă să considere vaccinarea ca fiind esenţială.

Pentru acest tip de pacienţi şi de simptome, OMS a emis o „recomandare limitată” pentru Remdesivir, produs de laboratoarele americane Gilead, pe care nu l-a recomandat până acum. Paxlovid este de preferat în comparaţie cu Molnupiravir de la Merck sau Remdesivir, precum şi faţă de anticorpii monoclonali, a precizat organizaţia într-un articol publicat vineri în British Journal of Medicine.

Articolul spune că medicamentul propus de Pfizer „reduce mai mult numărul de spitalizări în comparaţie cu alternativele, prezintă mai puţine riscuri potenţiale în comparaţie cu antiviralul Molnupiravir şi este mai uşor de administrat în comparaţie cu opţiuni intravenoase cum ar fi Remdesivir şi tratamentele pe bază de anticorpi”.