Vestea zilei despre Victor Rebengiuc! Documentarul despre legendarul actor a fost proiectat luni seară, pe data de 4 septembrie, la Sala Union a Cinematecii Române, în prezența sa, dar și a ministrului Culturii, Raluca Turcan.

Documentarul „Chipuri: Victor Rebengiuc” a fost realizat de Ministerul Culturii şi Studioul Video Art, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi al Arhivei Naţionale de Filme.

După proiecție, Raluca Turcan a spus că este un film pe care și-ar dori să îl promoveze cât mai mult.

Laurențiu Damian, realizatorul documentarului, a declarat, la rândul său, că „este vorba de un film documentar, varianta artă-eseu, care prezintă, practic, un interviu special obţinut de la maestrul Victor Rebengiuc”.

Acesta a spus că că la acest interviu „s-au alăturat imagini din teatru, din filme, de fapt imagini care reprezintă o carieră în care Victor Rebengiuc a interpretat atâtea personaje, atâtea chipuri, atâtea destine, cum foarte rar se întâmplă nu doar în cinematografia şi în teatrul românesc, ci în filmul şi teatrul mondial”.

Documentarul face parte dintr-un proiect marca Laurențiu Damian, care a cuprins alte filme cu mari personalităţi din teatru şi film, precum Elisabeta Bostan, Sanda Manu, Valeriu Moisescu, Mircea Daneliuc.

Prezent la proiecție a fost și Victor Rebengiuc, însoțit de colega sa de breaslă și partenera de viață, Mariana Mihuț. Marele actor a mărturisit că îi este greu să vorbească despre sine, deoarece are așteptări mai mari decât are posibilități.

„Mie mi-e greu să vorbesc despre mine, pentru că, în general, sunt nemulţumit de mine. Am aşteptări mai mari decât am posibilităţi şi din cauza asta nu vreau nici să vorbesc despre mine, nici să mă văd pe mine… Dar acum, cât mai am aşa, puţin, până când voi dispărea de pe lumea aceasta, am zis s-o fac pentru Laurenţiu.

Nu pot să mă văd, nici în filme, nici în oglindă. Mă rad cu greutate din cauza asta. Nu-mi place de mine, ce să fac. Voiam să fie altceva, totdeauna voiam să fie altceva decât a ieşit. Un gând acum? Că nu mai am nicio speranţă. Asta e tristeţea mea. Nu mai am nicio speranţă. S-a terminat”, a spus acesta.