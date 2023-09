Raluca Turcan, ministrul Culturii, a făcut luni declarații cu privire la planurile și proiectele care vor fi demarate în domeniul culturii anul viitor. Declarațiile au venit după participarea în Comisia de Cultură la o discuție despre proiectele demarate de Ministerul Culturii în cele două luni şi jumătate ale mandatului.

Turcan a rezumat pe scurt discuția și a precizat că în timpul mandatului său și-a atins obiectivele. Ea a vorbit și despre importanța susținerii domeniului culturii:

„Cultura este unul dintre acele domenii care are nevoie de tot efortul şi de toată implicarea noastră pentru a fi susţinută aşa cum merită. În cele două luni şi jumătate ale mandatului meu la Ministerul Culturii am acţionat în concordanţă cu obiectivele pe care mi le-am stabilit şi am demarat deja o bună parte dintre proiectele esenţiale pentru domeniul cultural, fie că este vorba despre cadrul normativ al domeniului, salarizarea personalului, despre susţinerea proiectelor culturale strategice, despre finanţarea unor sectoare sau a unor obiective culturale importante”, a precizat ministrul Culturii, într-o postare pe Facebook.