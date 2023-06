Victor Rebengiuc va juca ultimul rol din cariera sa

Recent, Victor Rebengiuc a fost la Sibiu, unde a jucat în piesa de teatru „Tatăl”, o producţie a Teatrului Bulandra din București, în regia lui Cristi Juncu. Cu această ocazie, marele actor a anunțat că și-a jucat ultimul rol din cariera sa. Atenție! Rol, nu spectacol.

„Eu nu sunt mai în vârstă. Eu tot timpul am de învăţat, încă n-am terminat de învăţat. Mai sunt multe lucruri pe care aş vrea să le descopăr, dar timpul meu – cel disponibil – e din ce în ce mai strâns, mai aproape de margine… Cariera mea cred că are o vârstă. Dacă am început în ’56, se adună 67 de ani! Deci, o viaţă de om. Din 90, dacă scădem 23, fac 67. De atâţia ani sunt pe scenă.

Această profesie este o responsabilitate imensă. Sunt o slugă a teatrului, nu sunt un proprietar. Sunt cel care se supune legilor teatrului, care se supune personajelor pe care le joacă, încearcă să le găsească, le caută ca un nebun. Şi de asta am şi spus că ăsta e ultimul rol pe care îl joc! Atenţie – rol!

Să nu se facă o confuzie, cum se face, între rol şi spectacol. Rolul ăsta îl voi juca în mai multe spectacole, până când voi putea sau până când s-o interzice piesa asta – dă Guvernul o hotărâre de urgenţă.

Din generaţia mea, eu am rămas ultimul în viaţă. Ultimul sunt. Toţi ceilalţi, George Constantin, Rauţchi, Sanda Toma, Silvia Popovici, Albulescu, Rucăreanu, Amza, Draga… Toţi s-au dus!”, a declarat vedeta în cadrul unui interviu acordat pentru TVR Cultural.

Victor Rebengiuc, nemulțumit că Marcel Ciolacu este premierul României

Cariera sa a fost marcată de integritate, de aceea a refuzat dintotdeauna să facă compromisuri profesionale sau să ascundă ceea ce gândește despre clasa politică din România. De exemplu, în prezent, marele actor este nemulțumit că Marcel Ciolacu este premierul României.

„Revoluţia a fost o iluzie. Fără discuţie. Ruşinea pe care o trăim acum. Pot să spun că sunt fericit într-o ţară condusă de Marcel Ciolacu? Asta e nenorocirea noastră. Ce-au făcut fii comuniştilor, comunişti şi ei la rândul lor – au făcut ce au făcut şi au pus mâna pe putere. Noi am fost fraieri.

Ne vedem de profesiile noastre, că le iubim şi ei, care n-aveau nicio profesie decât că erau numiţi prin filiaţiune, moştenitori ai comuniştilor, au pus mâna pe putere, au furat toţi banii. Suntem în gropi, în loc de autostrăzi, nu mai avem industrie şi încă multe altele”, a încheiat el.