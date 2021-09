Primele dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Victor Socaciu: I-au cedat rinichii

Marina Almășan a declarata că îi pare rău pentru situația în care a ajuns fostul soț, Victor Socaciu, chiar dacă între ei nu mai există decât un trecut plin de „peripeții”.

„Am aflat și eu, întâmplător, de la un medic cunoscut că ar fi internat la Carol Davila, cu mai vechile probleme renale. I-ar fi cedat rinichii transplantați. Mai multe nu știu. Nu am ținut legătura cu Victor în anii aștia, că am avut peripeții în despărțirea noastră, dar îmi pare rău pentru el. Eu am fost alături de el când a avut dializa și după aceea transplantul. Îi cunosc problemele și îmi pare rău că nu a reușit să aibă grijă de el și să nu-i revină”, a declarat Marina Almașan pentru fanatik.ro

Trebuie să meargă la un festival din Alba Iulia

De asemenea, sursa menționată a vorbit și cu un bun prieten și coleg de scenă al artistului, Vasile Șeicaru. Acesta a spus că nu avea habar despre starea de sănătate a lui Victor Socaciu și urma să participe, împreună cu el, la un festival din Alba Iulia.

„Nu am auzit să fie bolnav. Știu că avea niște probleme, dar să fie în stare gravă?! Trebuia să mergem împreună la un festival la Alba Iulia! Repet, nu știu care este starea lui, dar nu am auzit să fie ceva grav. Sper că nu e așa”, a declarat Vasile Șeicaru pentru sursa menționată.

Amintim că Victor Socaciu, în vârstă de 68 ani, are probleme renale de mai mulți ani. Totodată, acesta a primit în 2009 doi rinichi de la o fetiţă de 10 ani, aflată în moarte clinică.