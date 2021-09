Mai este puţin până când Asia Express revine la Antena 1!

Cel mai dur reality-show va avea premiera celui de-al patrulea sezon sâmbătă, 18 septembrie, la ora 20:00. În prima săptămână, emisiunea va fi difuzată apoi pe 19, 20, 21 și 22 septembrie. Cursa din nou sezon va porni din Turcia, va continua cu Georgia, Azerbaidjan și alte destinații-surpriză.

Unul dintre concurenţii care participă la Asia Express este celebrul cântăreţ Connect-R, care face echipă cu bunul său prieten Shift. Într-un interviu recent, acordat Antena Stars, artistul a povestit prin ce momente grele a trecut pe “Drumul Împăraţilor”.

Connect-R spune că, atunci când a ajuns pe “Drumul Împăraţilor”, a stat față-n față cu realitatea și și-a dat seama că oamenii de acolo nu știu cine este și ce face. Din acest motiv, el nu a fost întâmpinat cu comportamentul la care el se aștepta și cu care este obișnuit în România, explică artistul.

El recunoaşte că i-a venit foarte greu să continue şi a fost la un pas să găsească orice motiv pentru a se întoarce în România, scrie SpyNews.

Pe de altă parte, prietenia dintre Connect-R şi Shift a devenit şi mai puternică după timpul petrecut împreună, ca o echipă, la Asia Express.

“La noi s-a sudat acum prietenia, noi ne știm de 15 ani, iar la un moment am rupt legătura, dar acum nu știu dacă am stat cu fiica mea adunat atâtea timp cât am fost cu el”, a declarat Connect-R.