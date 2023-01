Marina Almășan a spus tot adevărul despre căsnicia cu Victor Socaciu, dar și care a fost momentul în care a fost cel mai puternic judecată. La un an de la moartea lui Victor Socaciu, ea a dat detalii neștiute de nimeni despre cel căruia i-a și dedicat o carte postum. Volumul a fost publicat în această primăvară și este intitulat „Ceasul iubirii… cei 16 ani ai mei alături de Victor Socaciu”.

Întrebată ce simte la un an de la moartea fostului soț, Marina Almășan a spus că nu așteaptă date din calendar pentru a comemora lucruri din trecutul său.

„Amintirile nu revin în mintea noastră printr-o simplă apăsare de buton. Ele ne însoțesc mereu, mai palide sau mai pronunțate și, din fericire, mintea noastră este un filtru impecabil, reușind să le păstreze doar pe cele frumoase.

Victor va rămâne mereu prezent în traiectoria mea viitoare: am un fecior ce-i poartă numele și pe care și tatăl său și l-a dorit nespus, am cântecele ce mi-au fost dedicate, am cartea în care am adunat anii noștri de căsnicie, am miile de ore de emisiuni și evenimente făcute împreună, am tone de fotografii de familie, de acasă și de prin toate colțurile lumii. Toate sunt în jurul meu și mă refugiez în ele oricând sufletul o cere, nu doar la comemorări”, a dezvăluit ea.

Ce ar schimba Marina Almășan din trecutul ei

Vedeta a spus și ce ar schimba din trecutul tău dacă ar putea da timpul înapoi.

„Cu toții am schimba câte ceva din viețile noastre, dacă e să le judecăm cu mintea noastră cea de acum. Dar toate întâmplările vieții au avut farmecul lor atunci, cu mintea de atunci, chiar și cu greșelile pe care cu toții le-am făcut; întâmplările vieții au devenit în timp frumoase amintiri sau, în cel mai rău caz, experiențe de viață, din care – fie că recunoaștem, fie că nu – am avut obligatoriu câte ceva de învățat. Dacă ar fi să schimb ceva din această viață, aș face-o, poate, să curgă mai lent și nu atât de repede. Și m-aș bucura mai mult de fiecare din momentele sale”, a povestit Marina Almășan.

Marina Almășan a spus și când s-a simțit judecată prea aspru în viață. Ea a dezvăluit că a fost judecată în studenție și nu numai, pentru probleme “de dosar” în care nu avea nicio vină: pur și simplu se născuse într-o familie cu “dosar complicat” .

Momentul în care a fost cel mai aspru judecată

„Am fost judecată mai apoi pentru că am fost “ucenicul” controversatului om de televiziune Mihai Tatulici – cel care mi-a fost mentor și căruia nu voi conteni să-i fiu recunoscătoare pentru că mi-a dat aripi.

Însă cel mai puternic am fost judecată pentru finalul căsniciei mele cu Victor: fără să aibă răbdare să afle motivele reale ale despărțirii noastre, lumea (cu concursul nemijlocit al unei prese dornice de senzațional) m-a judecat nemilos pentru trădare, aflând – abia după ce mă aruncaseră în găleata cu lături – că, de fapt nu eu trădasem, ci eu fusesem cea trădată…”, a spus aceasta pentru libertateapentrufemei.