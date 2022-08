Marina Almășan a fost infectată din nou cu Sars-Cov-2

Marina Almășan a ajuns de urgență la spital. Vedeta s-a simțit rău zilele trecute, așa că și-a făcut singură un test COVID-19. Din nefericire, rezultatul testului său a fost pozitiv. Prezentatoarea TV a mai fost infectată cu Sars-Cov-2, însă, de această dată, durerile de cap și starea de moleșală au fost atât de puternice încât femeia a fost nevoită să cheme o ambulanță ca să o ia rapid de acasă.

Inițial, vedeta nu și-a putut da seama de unde a contactat virusul, dar apoi și-a adus aminte că a participat la un eveniment în memoria lui Lucian Avramescu (poet și jurnalist român. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1979) la care a participat multă lume. Probabil acolo a fost o persoană infectată cu Sars-Cov-2 care a transmis boala mai departe.

„Am făcut Covid, nu știu de unde l-am luat. De vreo trei zile stau acasă. Am fost la un eveniment în memoria lui Lucian Avramescu, o lansare post-mortem, a fost lume multă și probabil de acolo. E mai ușor decât prima oară, dar e Covid. N-am avut o stare prea bună, am chemat și ambulanța. Sunt și vaccinată.

M-a durut capul foarte tare vreo două zile, plus o stare de moleșeală, pe care am pus-o pe seama căldurii. Apoi mi-am făcut singură un test rapid și a ieșit pozitiv. A luat și regizoarea emisiunii mele, care și a ea fost la eveniment”, a mărturisit Marina Almășan.

Marina Almășan și-a luat doar de două ori concediu medical în 32 de ani de muncă

În prezent, vedeta se află în concediu medical, al doilea din întreaga ei carieră. Prezentatoarea TV a fost nevoită să își anuleze călătoria în Egipt, unde avea planificată o colaborare cu o agenție de jurnalism. Din fericire, nepotul ei (Horia Almășan) a putut să o înlocuiască. Ea l-ar fi trimis pe fiul ei în Egipt, însă acesta este acum într-o relație, așa că nu poate pleca singur într-o țară străină.

„Am fost diagnosticată cu o zi înante de a pleca în Egipt. Aveam o colaborare cu o agenție, care m-a invitat să merg pentru o săptămână să fac corespondențe de acolo. Am renunțat și s-a dus în locul meu nepotul, fiul fratelui meu, care e adolescent și face el corespondențe de acolo. Victoraș acum are iubită, nu mai poate merge așa oriunde și oricând. Am mai fost în Egipt de două ori, o dată în vacanță și cu Socaciu”, a explicat Marina Almășan.

Fiind o persoană activă, Marinei Almășan îi este destul de greu să stea acasă, în izolare, fără a face nimic, după ce timp de 32 de ani a avut doar două concedii medicale, ambele cauzate de COVID-19.

„În întreaga mea carieră, de 32 de ani de televiziune, am avut doar două concedii medicale, ambele din cauza Covidului”, a declarat prezentatoarea TV, în cadrul unui interviu acordat pentru PLAYTECH.