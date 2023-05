Simona Halep, susținută de fosta jucătoare Ashleigh Barty

Situația prietenei sale apropiate, Simona Halep, care a fost suspendată provizoriu din octombrie după ce a fost depistată pozitiv la un test antidoping, a atras atenția fostei jucătoare, Ashleigh Barty. Halep, în vârstă de 31 de ani, a pledat recent pe lângă autorități pentru a grăbi o audiere privind circumstanțele în care a fost depistată pozitiv la Roxadustat la US Open.

Fosta jucătoare australiană Ashleigh Barty, lider WTA în perioada iunie 2019 – martie 2022, a declarat că o iubeşte şi o respectă pe Simona Halep şi îşi doreşte ca românca să aibă posibilitatea de a se apăra în cazul de dopaj care o ţine departe de teren de mai multe luni.

„O iubesc pe Simo şi o respect pe Simo. Am vorbit cu ea un pic în ultimele 12 luni, doar ca să văd cum este. Este o persoană excepţională. Sper sincer că va avea oportunitatea de a spune ce are de spus şi de a explica varianta ei, pentru că mereu există două laturi ale fiecărei poveşti. Cred că ar fi greu să găsiţi pe cineva care să nu o vrea înapoi pe teren, făcând ceea ce iubeşte, şi anume să concureze pe o scenă mare împotriva celor mai bune jucătoare din lume”, a spus Barty, potrivit The Guardian.

Audierea urmează să aibă loc pe 28 mai

Simona Halep are programată o audiere în data de 28 mai, însă Federația Internațională de Tenis, care deja i-a respins şi dovezile şi solicitarea de ridicare a suspendării provizorii, poate cere anularea audierii.

„Dacă o va face, vor fi opt luni fără ca eu să fi putut juca, din cauza unei suspendări provizorii, şi mi se pare nedrept să stau opt luni fără să joc şi fără să fi avut cea mai mică şansă de a mă exprima în faţa judecătorilor independenţi”, a adăugat sportiva.

Jucătoarea de tenis a subliniat că nu a folosit niciodată, cu bună ştiinţă, vreun produs interzis şi că de această dată este vorba de o contaminare a unui supliment alimentar: „Nici nu ştiam ce este Roxadustat. Nu auzisem niciodată de asta. A trebuit să caut pe internet doar ca să aflu”.

Într-un interviu pentru Tennis Majors, Simona Halep a declarat că nu cere un tratament special în cazul său, după mai multe luni de suspendare provizorie pentru dopaj, ci cere doar să fie judecată, pentru ca apoi să aibă şansa de a-şi continua cariera.