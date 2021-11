Veste fără precedent despre certificatul verde! Răsturnare completă de situație. Nu era unul fezabil

Marcel Ciolacu a precizat marți seara, la România TV, că social-liberalii au fost de acord cu implementarea certificatului verde COVID, subliniind că proiectul de lege respins de Senat care reglementa acest document la locul de muncă va fi amendat la Camera Deputaților.

Liderul social-democraților este de părere că „cine e răuvoitor” comentează votul de respingere dat de senatorii PSD proiectului privind implementarea certificatului verde COVID la locul de muncă.

„Domnul profesor Cercel a explicat foarte clar: proiectul de lege, aşa cum era făcut, nu era unul fezabil. Nu poţi să îndrepţi o nedreptate cu o altă nedreptate. (…) Dacă vrem în continuare să avem 500 de morţi pe zi şi să nu luăm nicio atitudine, dar să scoatem procente electorale din fiecare manifestare, să doarmă cei care îşi doresc acest lucru cu cei 500 de morţi pe zi în gând, dacă au această capacitate”, a susţinut liderul PSD.

Mai mult decât atât, președintele PSD spune că este nevoie de testare pentru depistarea infecţiilor cu SARS-CoV-2, asigurată de către autorităţi.

Ciolacu: Certificatul este necesar

Marcel Ciolacu anunță că în contextul european, certficatul verde este o proritate pentru români. El a adăugat că a purtat o discuție cu Alexandru Rafila, dar și cu Alfred Simonis pe această temă, adăugând că speră să ajungă la o concluzie previzibilă pentru români.

„Cred că certificatul verde, în contextul european, e o prioritate și pentru români. L-am urmărit aseară pe Alexandru Rafila, am vorbit și cu el apoi, am vorbit și cu Alfred Simonis, am văzut și amendamentele depuse de doctorul Streinu-Cercel.

Cred că vom ajunge la o concluzie așteptată și previzibilă pentru români. Cred că certificatul verde este o necesitate”, a susținut liderul social-democrat.

Reacția lui Marcel Ciolacu vine după ce vineri, Alexandru Rafila a declarat că, referitor obținerea certificatului verde în România ar trebui elimitată orice fel de discriminare. Mai exact, el susținea că persoanele care se vaccinează cu vaccinuri ARN mesager ar trebui să poată obține documentul la zece zile după prima doză, la fel ca în cazul imunizării cu vaccinul în doza unică.

Totodată, Rafila mai preciza că încă există dileme referitoare la certificatul verde în rândul românilor, în contextul în care acestora nu li s-a explicat ce este acest document și că se poate obține inclusiv cu testare.