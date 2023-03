Evaluarea internă șocantă a FSB (Serviciul Federal de Securitate) asupra președintelui rus vine pe fondul războiului din Ucraina, scrie The Sun.

„Tulburări narcisiste”

Potrivit tabloidului britanic, oameni din interiorul FSB susțin că liderul de la Kremlin are „tulburări narcisiste, posibil din cauza complexelor pe care le-a avut în copilărie”.

Aceștia susțin că președintele rus s-a înconjurat în ultimii ani de oameni precum cei care obișnuiau să-l agreseze în copilărie. Dându-le ordine, Putin simte că se răzbună pe copiii care îl umileau când era mic.

Aceleași surse mai spun că nu se poate avea încredere în Putin, deoarece este un mincinos, nu își asumă nicio responsabilitate și nu se simte vinovat pentru acțiunile sale. Organizația rusă pentru drepturile omului „Gulagu„ a oferit celor de la The Sun acces la ”cârtița” din interiorul FSB.

Activistul Vladimir Osechkin a împărtășit e-mailurile din interiorul FSB, dezvăluind modul în care serviciile secrete ruse îl văd pe președintele rus.

Depășirea traumelor din copilărie

Evaluarea personalității lui Putin (70 de ani) a fost făcută de sursa numită ”Wind of Change” ca și cum ar acesta ar urma să fie recrutat de FSB. Defectele de personalitate ale lui Putin pot fi urmărite din copilărie, liderul rus încercând acum să „depășească” traumele acelei perioade, arată evaluarea.

Putin a refuzat să dea detalii despre viața sa de familie, „fără informații despre părinții și despre copiii săi”, se arată în evaluare. ”Wind of Change” continuă să descrie modul în care Putin și-a ales oamenii să-i stea în preajmă.

„Încearcă să se înconjoare de genul de oameni de care se temea în copilărie și asupra cărora are acum are deplină putere”, a spus agentul.

Se pare că e-mailurile sunt opera unui ofițer FSB. Acestea au fost traduse în engleză de Igor Sușko, un cetățean american de origine ucraineană, care a lucrat cu ”Gulagu”.

Negarea vinovăției

Potrivit „Wind of Change”, Putin are o puternică „rezistență psihologică a responsabilității pentru deciziile dificile”. Aceasta duce „la un mecanism de negare a propriei vinovății/responsabilități, chiar și față de sine”. În plus, Putin „nu garantează nimic spunând „da”, pentru că a garanta ceva înseamnă a-ți asuma responsabilitatea”.

Aubrey Immelman, de la Unitatea pentru Studiul Personalității în Politică, Colegiul Saint Benedict, a cercetat personalitatea lui Putin și este de acord cu evaluarea prezentată de

”Wind of Change”.

„Pot confirma că narcisismul este unul dintre modelele principale de personalitate ale lui Putin”, a declarat el. „Având în vedere narcisismul lui Putin, chiar dacă Rusia va fi învinsă în război, el va continua să creadă că ceea ce a făcut a fost corect”, explică expertul

. „Pe baza aspectului narcisist al personalității lui Putin, cred că e posibil ca el să se considere singurul om care poate modela destinul Rusiei”, a mai spus el.

Gary Tabach, fost șef de personal la misiunea NATO la Moscova, a declarat că Putin este un „psihopat paranoic”.

„Orice om care s-a alăturat KGB-ului în anii 1970 era un sadic, care dorea să aibă putere asupra vieții oamenilor, iar legea nu se aplica KGB”, a explicat el.