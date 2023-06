Tallulah Willis, fiica în vârstă de 29 de ani a vedetei din „Die Hard”, a povestit, într-un eseu emoționant, pentru revista Vogue, cum și când a realizat că se întâmplă ceva cu tatăl său, scrie NbcNews.

Ea a spus că suspecta de multă vreme o potențială boală a tatălui său. „A început cu un o vagă lipsă a răspunsului, pe care familia a atribuit-o inițial pierderii auzului: „Speak up! „Die Hard” părea că urechile sale erau afectate”, a scris ea. „Mai târziu, acea lipsă a răspunsului tatei s-a extins și am început să o iau ca pe ceva personal. Are doi copii cu mama noastră vitregă, Emma Heming Willis, și am crezut că nu-l mai interesează ce fac”, a continuat ea.

Ce a bănuit inițial fiica cea mică a actorului

Bruce Willis are trei fiice – Tallulah, 29 de ani, Scout, 31 de ani și Rumer, 34 de ani, cu fosta soție, actrița Demi Moore. De asemenea, este tatăl lui Mabel, în vârstă de 11 ani, și al lui Evelyn, în vârstă de 9 ani, din mariajul cu a doua soție.

„Deși acest lucru nu ar fi putut fi mai departe de adevăr, creierul meu de adolescentă s-a torturat zile la rând cu un raționament greșit: nu sunt suficient de frumoasă pentru mama, nu sunt suficient de interesantă pentru tata”, a scris Tallulah Willis, care se confruntă ea însăși cu o tulburare dismorfică a corpului. Este o afecțiune care se manifestă prin preocuparea excesivă pentru aspectul fizic, mai ales pentru defectele fizice inexistente.

În tot acest timp, „tatăl meu se lupta în tăcere”

Ea a mărturisit că în ultimii ani a refuzat să accepte faptul că sănătatea tatălui ei s-a deteriorat pentru că ea însăși avea probleme de sănătate: anorexie nervoasă și un diagnostic de ADHD. În tot acest timp, a scris ea, „tatăl meu se lupta în tăcere”. „Au fost efectuate tot felul de teste cognitive, dar nu aveam încă un diagnostic, acel acronim devastator”, a spus ea.

Dar, în vara anului 2021, realitatea a lovit-o „dureros”: sănătatea tatălui său era în declin. A realizat asta în timp ce participa la o nuntă, iar tatăl miresei a rostit un discurs emoționant despre fiica sa. „Brusc, mi-am dat seama că eu nu voi avea parte niciodată de un astfel de moment, cu tata care va vorbi despre mine, la nunta mea. A fost devastator”, și-a amintit ea. „Am ieșit afară și am început să plâng”, a mărturisit fiica actorului.

Se luminează când intru în cameră. Încă știe cine sunt

Willis a mai spus că atunci când își vizitează tatăl, face multe fotografii și privește lucrurile dintr-o nouă perspectivă. De asemenea, salvează fiecare mesaj vocal de la el pe un hard disk. „Încerc să mă documentez, să construiesc amintiri, pentru ziua în care el nu va mai fi aici, pentru a-mi aminti mereu de el și de noi”, a împărtășit ea. Fiica actorului spune că demența nu i-a afectat mobilitatea și că încă își mai amintește cine este ea: ”Se luminează când intru în cameră”. „S-ar putea să știe cine sunt și să accepte că are o zi proastă”, a scris ea, remarcând că una din diferențele între demența fronto-temporală și boala Alzheimer este că, „cel puțin la începutul bolii, FTD este caracterizată de probleme de limbaj și motorii, în timp ce Alzheimer prezintă mai multe pierderi de memorie.”

Așa se întâmplă și cu tata

După diagnosticul tatălui ei, Tallulah Willis a început să se concentreze asupra bunăstării familiei sale și a modului în care își poate face tatăl mai fericit. După ce sora sa Rumer, a născut-o pe Louetta, la începutul acestui an, totul s-a schimbat. „Această mică creatură se schimbă de la o zi la alta. Așa se întâmplă și cu tata, care se poate schimba atât de repede și de imprevizibil. E un moment unic în familia mea și sunt bucuroasă să fiu acum, aici”, a scris ea.

Dr. Jagan Pillai, neurolog la Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health, a declarat pentru TODAY.com că speranța de viață a unei persoane cu demență fronto-temeporală depinde de părțile creierului afectate, de cât de grav sunt afectate și de progresia bolii. Clinica Cleveland a remarcat că speranța medie de viață, după un diagnostic de FTD, este de 7,5 ani, în timp ce Asociația pentru Degenerarea Frontotemporală vorbește de un interval de 7 până la 13 ani.