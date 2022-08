Gheorghe Turda, implicat într-un accident grav! Artistul a fost la un pas să-și piardă viața

Mai precis, artistul a dezvăluit că a fost implicat într-un accident grav în 1994, când se afla în SUA. Gheorghe Turda spune că mașina în care se afla s-a răsturnat și a strigat „Ajută-mă, Doamne” în momentul în care și-a dat seama prin ce trece.

„Am avut o cumpănă în viața mea, în America, din fericire pentru mine am scăpat cu viață. Mi s-a înscenat ceva cum a fost la Teo Peter, am scăpat ca prin minune de la moarte. Când m-au scos din centuri, după ce s-a răsturnat mașina, am strigat „Ajută-mă, Doamne!”. Și am văzut-o pe mama ca într-un vis și am rugat-o să mă scoată din ghearele morții. S-a întâmplat în 1994, la campionatul de fotbal de la Chicago”, a povestit Gheorghe Turda pentru Fanatik.

Artistul s-a confruntat cu o altă dramă

De asemenea, artistul a spus în același interviu că fratele său a murit în urmă cu 4 ani. Potrivit celor spuse de Gheorghe Turda, nenorocirea a fost că s-a îmbolnăvit de cancer la plămâni.

„Fratele meu a murit acum 4 ani, era primarul Săpânței, și am avut o relație frumoasă, ca între frați. Nenorocirea a fost că s-a îmbolnăvit de cancer la plămâni și așa l-am pierdut. Când eram mici sigur că ne mai trăgeam de păr și pe sora noastră de codițe, dar ne împăcam.

În familie toți aveam sarcinile noastre, mergeam cu vitele la păscut de obicei. Și aveam o văcuță năzdrăvană care a plecat din munte și pe care am găsit-o a două zi la malul Tisei, unde nu putea să meargă mai departe. De fapt ea a plecat să mănânce porumb și am pierdut-o. Îmi aduc aminte că ne-au certat părinții rău, dar ne-a apărat preotul din sat, le-a zis să nu ne mai certe”, a mai spus artistul.

Mai mult, acesta a spus că și că ar fi vrut să ajungă preot, în cazul în care nu ar fi ales muzica.

„Eu voiam să mă fac preot. Când am dat admiterea la Conservator m-am pregătit în paralel și pentru Teologie. Așa era pe vremea aia, dacă nu intrai din prima la Conservator scoteai dosarul și dădeai examen la Teologie. Dar Dumnezeu m-a ajutat și am intrat cu notă foarte mare, din 80 de candidați eu am fost al 12-lea admis”, a dezvăluit artistul.