Vedetă PRO TV, la un pas de moarte! Dezvăluirea care te va lăsa mască. Am păţit-o grav de tot

Cabral, îndrăgitul prezentator de la Pro TV, a oferit un interviu pentru impact.ro, în cadrul căruia a vorbit despre pasiunea sa, sailing-ul. Acesta spune că este o pasiune mai veche pe care nu a apucat încă să o învețe pe îndelete. El povestește că sportul este unul foarte frumos, dar subliniază că această activitate este matematică și că trebuie să fii mereu atent.

„ Sailingul este o pasiune mai veche, dar pe care n-am apucat s-o “tocesc”. M-am mai jucat cu vântul în perioada când am făcut kiteboarding, dar la sailing… și velele și placa sunt mult mai mari! Este un sentiment foarte frumos să poți lucra cu vântul, este și sport-extrem dar și matematică în același timp. Îmi place pentru că este genul de activitate care-ți ocupă complet conștientul uneori, trebuie să fii atent 100%. Iar alteori, când valul este domol și vântul constant, îți lasă gândurile să alerge de nebune.”, a povestit soțul Andreei Ibacka.

Cabral a mai povestit că participă și la regate atunci când are timp de antrenamente, precizând, totodată, că visul lui este să navigheze măcar o dată singur până în Grecia, Italia sau Croația.

„Particip și la regate, fac parte din echipa Bad Petunia Sailing Team by Embark, dar anul ăsta a fost complet nebun pentru mine și nu am avut timp să particip la toate etapele. Dar ieșim și la plimbări lungi sau scurte, atunci când ne permite timpul. Visul meu este să navighez solo măcar la nivel de “pantaloni scurți”, până în Grecia, Italia sau Croația. Dar pentru asta am nevoie de antrenament… și de timp. Călătorii foarte lungi n-am avut, cea mai lungă a fost din Split până în Mangalia, 11 zile. Cu trecere prin Corint, împinși de furtună în Lesbos, împreună cu alți 5 marinari voioși.

Probabil că această călătorie intră în top 5 vacanțe ale mele din toate timpurile.”, a mai adăugat vedeta.