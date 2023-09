O vedetă de la „Chefi la Cuțite” a fost martoră la dezastrul din Maroc. Ea a fost victima cutremurului în care au murit mii de oameni. Este vorba de Irina Onescu, fosta concurentă de la „Chefi la Cuțite”. Acesta a povestit pe Facebook spaima prin care a trecut.

Concurenta „Chefi la Cuțite” a dat detalii chiar pe pagina sa de Facebook. Irina Onescu a povestit că abia aterizase în Marrakech când s-a petrecut nenorocirea. După doar câteva ore a ajuns să meargă printre dărâmături. Fosta concurentă de la „Chefi la Cuțite” a scăpat doar cu niște zgârieturi după cutremur.

„Una caldă, una rece… culori și drame… Ieri, pe vremea asta, aterizam în Marrakech, fără să am habar că după doar două ore voi alerga printre dărâmături, pe străzile înguste din Souk Laksour. Nu vă pot descrie în cuvinte ce am trăit în timpul cutremurului, însă sunt recunoscătoare că am scăpat doar cu niște zgârieturi”, a spus aceasta.