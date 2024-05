Lăcrămioara Pintilie, Mihai Dragomir și Lucica Susanu au așteptat cu sufletul la gură anunțul despre numele câștigătorului. Irina Fodor a făcut anunțul mult așteptat într-un moment de tensiune maximă. Prezentatoarea TV a ridicat cu solemnitate farfuria aurie pe care era scris numele finalistului din echipa galbenă.

Așadar, Mihai Dragomir a ieșit câștigător la Chefi la Cuțite, sezonul 13. Vestea i-a luat pe chefii Ștefan Popescu și Alexandru Sautner prin surprindere, declanșând o explozie de bucurie.

Câștigătorul a fost cuprins de emoție atunci când a aflat că pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro. Lucica Susanu și Lăcrămioara Pintilie s-au alăturat bucuriei, sărbătorind reușita colegului lor de competiție.

„Nu-mi vine să cred. Parcă m-a lovit un tsunami, efectiv m-au lăsat picioarele! Sunt în stare de șoc. Am câștigat războiul și i-am făcut mândri pe chefi. Nu-mi vine să cred că premiul ăsta îmi aparține, că pe farfuria asta scrie chef Mihai Dragomir. Toată munca pe care am depus-o de acum șase ani de când am fost eliminat din bootcamp până în momentul ăsta am muncit pentru acest titlu. Sunt atât de mândru de tot!”, a fost reacția lui Mihai Dragomir.

„Sunt cel mai bucuros om din lume! Nu știu când am fost ultima dată așa de fericit. Doamne, cât am sperat să câștig sezonul ăsta, e victoria lui Mihai”, a spus chef Alexandru Sautner.