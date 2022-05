Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a declarat că se simte vinovat că face parte dintr-o clasă politică ce nu a reuşit să îşi ducă misiunea la capăt. Totodată, ministrul a precizat că a intrat în politică fiind ”păcălit” şi chiar a demisionat, însă a revenit, fiind convins că ”întotdeauna există speranţa că poţi să faci ceva mai bine”.

”Nu mi-a plăcut niciodată politica pentru putere”, a afirmat ministrul.

“M-au păcălit să vin la Guvern”

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a declarat că are un sentiment ciudat că vrea să trăiască în mai multe locuri în acelaşi timp.

”Nu ştiu dacă este explicaţia cea mai bună, dar este povestea mea despre mine, povestea pe care mi-o spun eu. Am un sentiment ciudat, acela că aş vrea să trăiesc în mai multe locuri deodată. Visez la o viaţă care se desfăşoară pe mai multe fire, pe mai multe cărări şi asta m-a făcut să nu îmi ajungă ceea ce am făcut. Am fost jurnalist după 90, după aceea, profesorul meu de sociologie m-a convins să mă duc la universitate. După universitate m-a cunoscut Adrian Năstase şi prietenul meu Ioan Rus, m-au păcălit să vin la Guvern cu ideea că nu intru în politică şi vin aici independent şi mă întorc înapoi la universitate”, a declarat Vasile Dîncu, sâmbată seara, la Digi24.

“Mi-a fost ruşine”

Totodată, ministrul a afirmat că i-a fost ruşine, mai ales că susţinea cursuri dure la adresa politicii, în calitate de profesor.

”Da, păcălit fiind. Mi-a fost ruşine, cursurile mele de la început erau foarte dure la adresa politicii şi primele mele texte, am scris o carte, ”Politica inutilă” (…) După aceea am început să simt că pot să fac ceva. Nu mi-a plăcut niciodată politica pentru putere, pentru exercitarea puterii. Şi acum mă simt foarte prost atunci când trebuie să ies în faţă, când văd că lumea mă primeşte cu un protocol exagerat, mă simt foarte rău în asta. Am sentimentul, câteodată, când mergeam cu premierii, vedeam că toată lumea se înghesuie în faţă, televiziunea, eu am sentimentul să mă retrag”, a declarat Vasile Dîncu.

Vasile Dîncu: Sunt vinovat şi eu alături de colegii mei

De asemenenea, Vasile Dîncu a spus că se simte jenat că face parte dintr-o clasă politică ce nu şi-a îndeplinit misiunea.

”Da, foarte des mi s-a întâmplat acest lucru. Pe de-o parte, mă simt vinovat că fac parte dintr-o clasă politică care nu a reuşit să îşi ducă mai departe misiunea. Sunt vinovat şi eu alături de colegii mei. Am încercat să fac, am proiecte de legi, am salvat oameni, am creat politicieni, dar nu poţi să nu simţi un sentiment de jenă, de ruşine câteodată, că nu ai reuşit să faci mai mult. Sigur, putem găsi soluţii să liniştim eul nostru, dar este clar că noi, întreaga clasă politică avem o responsabilitate comună pentru ceea ce se întâmplă pentru toate nerealizările românilor”, a declarat Vasile Dîncu.

Ministrul Apărării Naţionale a vorbit și despre ieșirea sa din politică, în 2009.

”Am şi ieşit din politică, în 2009 mi-am dat demisia şi nu am mai revenit, decât tot aşa, conjunctural, după 12 ani am revenit înapoi în politică, pentru că întotdeauna există speranţa că poţi să faci ceva mai bine. Că nu o să schimb lumea, că nu o să pot schimba lumea, m-am convins că nu se poate schimba lumea dintr-o dată, dar poţi să schimbi în micul tău univers ceva. Şi dacă poţi să creezi doi-trei tineri de care să nu îţi fie ruşine şi pe care să poţi să îi împingi înainte, aşa cum şi pe mine m-a împins un profesor înainte”, a mai declarat Dîncu.