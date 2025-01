Fostul lider PNL Crin Antonescu a explicat marți, într-o emisiune la Realitatea PLUS, motivele pentru care a decis să se suspende din cursa pentru alegerile prezidențiale, candidând din partea coaliției de guvernare.

Potrivit acestuia, unul dintre factorii determinanți a fost declarațiile publice ale vicepreședintelui PSD, Vasile Dîncu, și ale fostului lider PSD, Victor Ponta, care au manifestat rezerve față de susținerea sa în această competiție.

„Eu am cerut decizii. Eu n-aș fi pus această problemă dacă nu apăreau voci din interiorul PSD care să pună în discuție, ceea ce este deocamdată dreptul lor, practic, semnătura președintelui Marcel Ciolacu pe acel protocol politic, semnat de cei patru președinți care au angajat partidele lor în această hotărâre. În momentul în care am văzut că există voci semnificative, în PSD în particular, care contestă această decizie, cred că a fost normal, civilizat, justificat să spun că eu mă opresc aici, nu mă retrag, rămân unde sunt, dar este cazul ca dvs. să vă clarificați în forurile interne de partid.

Eu am în vedere, în principal, declarația vicepreședintelui PSD, europarlamentarul Vasile Dîncu și de asemenea, a proaspătului deputat revenit în PSD, Victor Ponta. Victor Ponta, un pesedist mai tânăr, reîntinerit, revenit de curând în PSD, dar Victor Ponta un om care a fost președinte al acestui partid, a fost prim-ministru în numele acestui partid în România, deci nemaipunând la socoteală calitatea de consilier a premierului Marcel Ciolacu, de aici o voce semnificativă, eu la asta m-am referit în principal.

Eu nu contest dreptul acestor oameni la opinie, chiar sunt un apărător fervent al acestui drept, eu solicit doar o clarificare oficială din partea PSD, PNL și UDMR și aștept deciziilor lor cu multă seninătate”, a declarat Crin Antonescu.