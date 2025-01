Crin Antonescu a adus lămuriri tranșante cu privire la controversa iscată de anunțul suspendării discuțiilor despre candidatura sa la prezidențiale, susținută de Coaliție.

Fostul lider al PNL a subliniat că această decizie nu echivalează cu o retragere, ci reflectă doar așteptarea unei decizii oficiale din partea partenerilor Coaliției.

Într-o intervenție exclusivă la Realitatea Plus, Antonescu a dezvăluit că nu a fost invitat la ședința Coaliției de miercuri, însă consideră acest lucru firesc, întrucât astfel de reuniuni sunt rezervate liderilor formațiunilor politice implicate.

Crin Antonescu a declarat că nu simte necesitatea prezenței sale la ședințele Coaliției, care sunt dedicate luării deciziilor de către liderii partidelor membre. Totuși, a menționat că, în cazul unei invitații, ar participa, considerând aceste întâlniri onorabile.

Crin Antonescu a explicat că suspendarea discuțiilor privind candidatura sa comună cu susținerea Coaliției este determinată de poziționarea ambiguă a PSD, exprimată de lideri precum Vasile Dâncu și Victor Ponta. În mod special, el a subliniat rolul lui Victor Ponta, care, revenit în PSD, continuă să aibă influență ca fost premier și președinte al partidului, dar și consilier al premierului Marcel Ciolacu.

Întrebat despre posibila sa retragere în cazul candidaturii lui Victor Ponta, Antonescu a răspuns ferm:

Antonescu a concluzionat că viitorul acordului politic pentru susținerea sa depinde exclusiv de poziția oficială a PSD. Decizia finală privind validarea candidaturii sale va defini viabilitatea acestui acord.

„Nu am fost invitat la ședința coaliției, nici nu cred că era cazul să fiu invitat, pentru că este vorba de lideri politici ai acelor formațiuni care sunt îndreptățiți să fie prezenți la astfel de reuniuni.

În orice loc considerat onorabil, merg. O ședință a coaliție este un astfel de loc și, dacă voi fi invita, merg. Repet, însă, nu este nevoie de prezența mea la o ședință la care se discută decizii de țin de voința internă a Coaliției.

Când am văzut aceste discuții mi s-a părut normal și civilizat să spun „Bun, punem pauză aici, este cazul ca dvs să vă lămuriți”. Eu m-am referit la Vasile Dâncu și la Victor Ponta, revenit de curând în PSD, dar care a fost premier PSD și președintele al partidului, să nu mai spun că este și consilier al actualului premier Ciolacu, deci o voce cu greutate în partid.

Nu știu și nu mă interesează ce face Victor Ponta, cel mult poate fi problema partidului din care face parte domnia sa. Ar fi caraghios, eu nu mă retrag sau candidezi în funcție de ce face Victor Ponta. Eu am un interes strict în acest acord de fi candidat comun legat de poziția oficială a PSD. NU pot fi reprezentant al unei coaliții fără ca PSD să ia o decizie statutară în acest sens. Nu are nicio legătură candidatura mea cu dl. Ponta și ar fi caraghios să mă retrag eu în funcție de ce decide să facă Victor Ponta (…) Evident că dacă PSD nu validează candidatura mea, acest acord politic este caduc. Rămâne sau nu acest acord în picioare, nu este decizia mea,” a afirmat Crin Antonescu, în exclusivitate la Realitatea Plus.