Într-o intervenție la TV, Crin Antonescu a vorbit despre decizia sa de a suspenda candidatura pentru funcția de președinte al României, aliniindu-se astfel unei poziții de rezervă în cadrul alianței PSD-PNL-UDMR.

Deși întrebat despre cine l-a contactat din rândul liderilor politici după acest anunț, fostul președinte al PNL a preferat să nu dezvăluie detalii prea personale, menționând însă că, până în prezent, a avut discuții cu toți liderii partidelor implicate în coaliție, inclusiv cu prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, și cu alți membri importanți precum Ilie Bolojan și Kelemen Hunor. Antonescu a adăugat că, în ciuda acestui contact continuu, discuțiile pe marginea candidaturii vor continua și săptămâna aceasta.

Întrebat despre absența sa de la ședința coaliției din această săptămână, acesta a spus că nu avea niciun motiv să fie invitat, având în vedere că nu face parte din coaliție de guvernare.

Când a fost întrebat dacă mai poate avea încredere în sinceritatea lui Marcel Ciolacu și a social-democraților, în contextul în care mai mulți lideri PSD și-au exprimat îngrijorări față de candidatura sa, Crin Antonescu a răspuns cu calm, afirmând că are încredere în actualul lider al PSD, în special pentru faptul că acesta l-a propus în trecut pentru funcția de prim-ministru al României.

Experiența sa politică l-a învățat să înțeleagă mai multe fațete ale politicii, chiar și atunci când „voci diferite” se fac auzite în interiorul unui partid. În ciuda dificultății situației, a înțeles importanța unui lider care trebuie să gestioneze multiple păreri și interese în interiorul unui partid mare.

„Da, eu asta voi face. Nu putem vorbi acum de mulţimi mari, nu pot să am încredere în toţi. În instituţia PSD şi în conducătorul ei actual, Marcel Ciolacu, este evident că am încredere, de vreme ce, la propunerea lor şi a lui în primul rând ca prim-ministru şi preşedinte al celui mai mare partid din această coaliţie, eu am răspuns da. Cum ar fi fost să n-am încredere? Sigur că am încredere. Şi am încredere în continuare.

Eu pot să înţeleg mai multe lucruri decât se văd datorită experienţei mele politice. Am condus şi eu un partid, un partid în care foarte multe voci au vorbit totdeauna. Am făcut şi eu parte dintr-un partid în care la rândul meu, nemaifiind preşedinte am vorbit altceva decât partidul, vezi recenta campanie electorală a Partidului Naţional Liberal la prezidenţiale, când eu am fost unul dintre cei mai acerbi critici ai candidaturii domnului Ciucă, atunci candidat al PNL”, a declarat el.

„Ştiu ce înseamnă un partid mare, ştiu cât de delicată poate să fie poziţia liderului în aceste împrejurări delicate. Aştept ca domnul Ciolacu să facă – poate că l-am ajutat cumva pe domnul Ciolacu să clarifice acest lucru la dânsul în partid. Are nişte opinii, sunt nişte oameni, au dreptul la ele, poate sunt unele şi nu s-au exprimat public şi în PNL.

Poate să fie oriunde, şi la UDMR. Îşi fac forurile respective, şedinţele hotărăsc într-un fel sigur după aceea se intră în altă logică. Tocmai asta am spus eu, dar încredere am pentru că, repet, altfel nu aş fi acceptat propunerea pe care aceşti oameni mi-au făcut-o. (…) A fost o discuţie extraordinar de scurtă şi răstimp de o noapte în care eu am avut timp să dau răspuns acestei solicitări”, a punctat fostul lider al PNL.