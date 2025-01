Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a explicat că perioada sărbătorilor de iarnă nu a permis partidelor să elaboreze un plan și o strategie pentru alegeri, însă a subliniat că data acestora trebuie stabilită fără întârziere.

Liderul UDMR consideră că o decizie privind alegerile trebuie luată săptămâna viitoare și transformată în ordonanță de urgență (OUG) și apoi în hotărâre de guvern. Potrivit acestuia, scrutinul prezidențial ar trebui să aibă loc înainte de sărbătorile pascale, astfel încât să nu existe percepția unei amânări deliberate.

În ceea ce privește candidatura lui Crin Antonescu la președinție, Kelemen Hunor a declarat că urmează ca fiecare partid din coaliție să valideze formal această decizie. UDMR nu întâmpină nicio dificultate în acest sens, iar Hunor și-a exprimat convingerea că și celelalte partide vor face același lucru.

Declarațiile lui Kelemen Hunor vin în contextul unei decizii unilaterale a lui Crin Antonescu de a suspenda acordul prin care fusese desemnat candidatul coaliției la alegerile prezidențiale. Antonescu a explicat că, deși își menține asumarea candidaturii, consideră că liderii politici care au semnat acordul nu au avut suficientă autoritate sau sprijin pentru a-și îndeplini angajamentele.

„Eu îl declar suspendat. Pentru că sunt două părți aici. Ce înseamnă suspendat? Înseamnă următorul lucru. Eu am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliții politice, am acceptat această propunere, am asumat această candidatură, și este o asumare de la care eu nu dau înapoi. Eu nu îmi retrag această candidatură, eu nu dau înapoi, am asumat cu tot ce înseamnă ea, toate dificultățile și tot parcursul, și sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt.

Ceea ce am constatat este că cealaltă parte a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere și au luat acest angajament, nu au fost suficient de împuterniciți ca să spun așa, sau nu au avut toate acreditivele la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord”, a spus Crin Antonescu.