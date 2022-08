Varujan Vosganian a rămas fără permisul auto! Fostul ministru al Finanțelor a fost implicat într-un accident rutier

Varujan Vosganian a fost implicat într-un accident rutier, în urma căruia a rămas fără permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile.

Fostul ministru al Finanțelor a plecat de la locul accidentului fără a se înțelege amiabil cu celălalt participant la trafic. Așadar, Poliția Română l-a sancționat pentru o tamponare în trafic, aceasta nefiind declarată în termenul legal.

Accidentul rutier s-a întâmplat la două săptămâni după ce a împlinit vârsta de 64 de ani, pe data de 2 august. La momentul respectiv, el a fost implicat într-o ușoară tamponare în timp ce circula în Sectorului 1 al Capitalei. Fostul ministru de Finanțe se afla pe strada Băiculești, iar înainte de a vira la dreapta pe bulevardul Poligrafiei a acroșat ușor o mașină condusă se o șoferiță care venise din această direcție.

„Eu m-am uitat în dreapta, după aia m-am uitat în stânga și pe urmă voiam să fac dreapta. Și când să fac dreapta, mașina asta a intrat între mine și trotuar. Eu am frânat brusc, am crezut că am evitat. M-am uitat la doamna aceea, am întrebat dacă are ceva. Doamna a rămas în mașină, nu mi-a făcut semn că ar fi ceva și atunci eu am plecat mai departe. Nu mi-a trecut niciodată prin cap să evit din moment ce lumea mă cunoaște”, spune acesta.

Șoferița a făcut plângere la Poliție

După ce a descoperit urme pe mașină, șoferița în cauză a decis să facă plângere la Poliție deoarece în crede răspunzător pe fostul ministru pentru că nu s-ar fi asigurat atunci când a decis să schimbe direcția de mers.

Având în vedere că nu a făcut nicio înțelegere amiabilă cu acesta, el ar fi trebuit să se prezinte la la Poliția Rutieră în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului rutier.

Totuși, Varujan Vosganian nu a făcut acest lucru, motiv pentru care polițiștii l-au identificat și l-au chemat să dea explicații oficiale cu privire la faptele petrecute.

Codul Rutier spune că fostul ministru a avut dreptul să plece de la locul faptei pentru că nu a existat nicio persoană rănită, dar ar fi trebuit să anunțe organele de poliție chiar dacă este vorba despre o tamponare ușoară.

Varujan Vosganian a fost citat biroul accidente ușoare din Poliția Rutieră unde a aflat oficial că a comis o abatere, motiv pentru care i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru 30 de zile. În plus, Varujan Vosganian a primit și un avertisment. De asemena, repararea mașinii avariate va fi acoperită de polița RCA deținută de fostul ministru.