În cadrul unei conferințe de presă organizate marți, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a vorbit despre relaxarea restricțiilor.

Mai exact, medicul a clarificat numărul persoanelor care trebuie vaccinate până la 1 iunie. Astfel, potrivit acestuia, obiectivul de a avea 5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie, dată de la care va urma să se ridice anumite restricții în pandemie, nu se referă la persoane vaccinate cu schema completă de două doze, ci este suficient ca România să atingă pragul de 5 milioane de persoane vaccinate doar cu o singură doză.

„Ne referim la o doză. Nu cred că vom reuși să avem cu schema completă 5 milioane de persoane vaccinate la finalul lunii mai”, a indicat Valeriu Gheorghiță.

Totodată, medicul a vorbit și despre numărul persoanelor vaccinate. Potrivit acestuia, aproape 34% din populația rezidentă din București este, în prezent, vaccinată anti-COVID-19.

În același timp, Valeriu Gheorghiță a prezentat și o serie de date actualizate cu privire la rata de acoperire vaccinală din Capitală și din județele în care au fost vaccinate cele mai multe persoane.

Cum se desfășoară campania de vaccinare în România

Potrivit acestuia, există o evoluție favorabilă a pandemiei la nivel național. După București, Clujul are o rată de vaccinare de peste 30%, iar Sibiul de 28,9%. Brașovul pe de altă parte are or ată de acoperire de 23,65%, pe când Constanța o rată de doar 22,6%.

„Am reevaluat rata de acoperire vaccinală la nivel național. Populația la care facem referire este populația rezidentă, așa cum ea este raportată de Institutul Național de Statistică.

Datele la zi, pentru București avem o rată de acoperire vaccinală de circa 33,8% din populația rezidentă. Dacă eliminăm populația sub 16 ani, avem o rată de acoperire vaccinală, în momentul de față, de 40%, ceea ce înseamnă o rată suficient de bună. Cred că acest lucru, cel puțin parțial, explică și evoluția favorabilă a pandemiei la nivel național.

Pentru județul Cluj avem o rată de 30,2%. La fel, dacă ne uităm la populația eligibilă, mai mare de 16 ani, avem o rată de acoperire vaccinală de peste 35%. În municipiul Cluj-Napoca, rata de acoperire vaccinală este de 40%.

Pentru județul Sibiu avem o rată de acoperire pentru populația rezidentă de 23,7%. Pentru populația eligibilă, mai mare de 16 ani, 28,9%.

Pentru Brașov – 23,65% rată de acoperire vaccinală a populației rezidente. Dacă ne uităm la populația eligibilă de peste 16 ani – 18,8%.

În Timiș, 23,41% – rată de acoperire vaccinală. Pentru populația eligibilă, 27,8%.

Constanța – 22,6% – rată de acoperire vaccinală. Pentru populația eligibilă, 27,38%”, a mai adăugat medicul Valeriu Gheorghiță.