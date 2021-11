Avertismentul teribil al unui cunoscut medic! Va fi teroare. Ce spune despre noua tulpină descoperită

Cunoscutul medic Emilian Imbri este de părere că Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ar trebui să considere noua tulpină descoperită în Africa de Sud una îngrijorătoare, nu doar ”de interes”. În caz contrar, vom avea parte de un nou dezastru, cele mai afectate țări fiind acelea în care nu există vaccin.

„Ne putem aștepta să nu fie doar un virus de preocupare, ci de îngrijorare și atunci va fi un dezastru. Am văzut cum la noi sunt ignorate măsurile și găsim bucurie în a păcăli sistemul de sănătate în primul rând de a nu respecta aceste măsuri.”, spune Emilian Imbri.

România și noua tulpină

De asemenea, reputatul medic a vorbit și despre ce s-ar întâmpla în România dacă această variantă ar ajunge și la noi. Acesta a declarat că dacă vom adopta măsuri ce au fost adoptate și de alte țări, vom trece mai ușor, dar nu vom scăpa.

”Dacă noul ministru de la Sănătate – care are experiență – are curajul să propună și să instituite măsuri pe care alte țări le-au luat deja, vom trece mai ușor, dar nu vom scăpa.

Doamne-ajută că nu am fost noi țara în care a apărut această tulpină, că eram de pomina lumii. Am văzut că mutația apare unde nu e vaccin sau unde nu se respectă măsurile. Din păcate, Africa nu are vaccin.”, mai spune acesta.

Medicul a mai adăugat că România are foarte multe vaccinuri, ”dar nu ne vaccinăm, că noi avem niște teorii, dar trebuie să știm că sănătatea populației e mai presus de cea a unui individ. Fiecare, păstrându-și sănătatea, contribuie la păstrarea restului populației.”

”Mi-e teamă de ce ar putea genera acest virus”

Emilian Imbri s-a arătat temător cu privire la ce ar putea genera virusul, prevăzând că ”următorul tip de virus o să aibă 40-50 de mutații, poate chiar mai multe și atunci să vezi dacă poți ține ritmul, să faci vaccinuri ca să ne poată proteja.”

”Trebuie să ținem cont că singură formă e prevenția și că singură metodă de prevenție e să te ferești”, a declarat epidemiologul, potrivit Digi24.

Comisia Europeană propune suspendarea zborurilor din sudul Africii

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a anunțat, prin intermediul unui mesaj postat pe Twitter, că CE propune suspendarea zborurilor care vin din Africa de Sud, pe fondul apariției noii tulpini a coronavirusului.

”Comisia Europeană propune, în strânsă cooperare cu statele mmembre (ale Uniunii Europene) să se activeze frâna de urgenţă în vederea întreruperii călătoriilor aeriene provenind din regiunea Africii australe, din cauza variantei B.1.1.529”, a notat Ursula von der Leyen.

Cu toate acestea, președintele Comisiei Europene nu a precizat câte țări din sudul Africii sunt vizate.

De asemenea, un purtător de cuvânt al CE a declarat, pentru AFP, că ”situația este pe cale să evolueze foarte rapid. Noi vrem să ne asigurăm că facem maximum pentru a încetini răspândirea acestei variante”.

Germania și Italia vor refuza călătorii străini veniți din sudul Africii

În acest timp, autoritățile de la Berlin și Roma au anunțat că vor refuza călătorii străini veniți din sudul Africii, începând de vineri seara, tot pe fondul apariției noii tulpini.

Ministrul german al Sănătății, Jens Spah, a declarat că numai cetățenii germani vor avea voie să intre în țară, dacă vin din sudul Africii, aceștia urmând să stea în carantină timp de 14 zile. Tot acesta mai spune că Germania nu are nevoie de apariția noii tulpini pe teritoriu, subliniind că aceasta ar cauza și mai multe probleme.

Presa internațională mai scrie că și Marea Britanie a anunțat că toate zborurile care vin din Africa de Sud și din țările vecine acesteia, respectiv Namibia, Lesotho, Zimbabwe și Botswana, vor fi interzise începând de vineri, de la ora locală 12:00, respectiv ora 14:00 a României.