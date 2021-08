Varianta Delta prezintă un pericol real pentru români. Octavian Jurma: Produce victime și în rândul celor vaccinați complet

Potrivit celor scrise de Octavian Jurma, am primit o „confirmare brutală” a faptului că de 4 săptămâni ne aflăm în valul 4, dominat de varianta Delta.

„Numarul de cazuri confirmate cu varianta Delta (B1.617.2 sau indiana) a ajuns saptamana trecuta la 359 de cazuri. Dominanta Delta a crescut in doar 4 saptamani de la de la 60% la 100%. In aceeasi perioada am crescut de la 100 de cazuri pe zi la 500 de cazuri pe zi si avem o confirmare brutala a faptului ca suntem deja de 4 saptamani in valul Delta-4.

In ciuda ratei foarte scazute de vaccinare (26% din populatia rezidenta), guvernul a continuat cu masurile de relaxare sperand probabil ca valul Delta-4 va fi franat de rata mare de infectare din valurile 2 si 3 (30-40% din populatie)”, a scris Octavian Jurma pe Facebook.

Vaccinarea rămâne cel mai bun colac de salvare în valul 4

De asemenea, acesta a explicat faptul că imunizarea anti-COVID rămâne, în continuare, cel mai bun „colac de salvare” pe parcursul celui de-al patrulea val.

„Aceasta speranta, justificata exclusiv populist, a fost spulberata deja de valul 4 (Delta), care este atat de violent in Romania incat produce victime si in randul celor vaccinati complet. Daca persoanele vaccinate sunt lovite, va dati seama cat de grav va fi impactul in randul celor nevaccinate.

Nu inteleg de ce INSP insista ca Delta nu este inca in raspandire comunitara nationala, cand TOATE cazurile secventiate sunt Delta. Poate insa ca la 1,000 de cazuri pe zi (adica in maxim 2 saptamani) o sa avem transmitere comunitara recunoscuta oficial in Romania.

Sa retinem asadar ca acum putem considera ca infectiile cu alte tulpini decat Delta sunt exceptia de la regula si ca Delta va trece nestingherita prin populatie pana va fi dislocata de o varianta mai puternica.

Orice „raceala” in perioada urmatoare este cel mai probabil infectie cu tulpina indiana (Delta) care are un tablou clinic asemanator unei raceli severe. La tineri COVID19- Delta evolueaza mai ales cu dureri de cap, dureri de gat, rinoree (curge nasul) si febra. Simptomele clasice persista dar pierderea mirosului nu mai este asa comuna.

Vaccinarea ramane cel mai bun colac de salvare in valul 4 chiar daca Delta ii scade mai mult eficienta decat au estimat initial specialistii. Imediat cum va fi permisa vaccinarea cu al doilea rapel va recomand sa o faceti fara ezitare. Cozile la centrele de vaccinare vor motiva si pe cei inca pe gard.

Nu mai are rost sa insistam acum pentru vaccinare daca intalnim sceptici sau negationisti, cu exceptia parintilor si elevilor care inca mai pot dobandi imunitate completa inainte de deschiderea scolilor.

Cine mai crede ca infectarea e o optiune mai buna decat vaccinarea trebuie evitat cu politete in perioada urmatoare. O sa avem timp pentru educatia celor care nu vor sa se vaccineze dupa valul 4, cand datele vor vorbi singure, acum prioritatea noastra trebuie sa fie sa navigam in siguranta valul 4 alaturi de familia noastra”, a conchis medicul.

Sursa foto: Dreamstime