Sprijinul Comisiei Europene pentru creșterea ratei de vaccinare în România a fost anunțat de Ursula von der Leyen după discuția avută luni cu premierul Nicolae Ciucă.

„Întâlnire productivă cu prim-ministrul Nicolae Ciucă. Vom lucra împreună pentru a asigura succesul #NextGenerationEU. Comisia Europeană este gata să sprijine România pentru creșterea ratei de vaccinare. Europa îi este recunoscătoare României pentru solidaritatea de care a dat dovadă în timpul pandemiei”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

🇷🇴 Good meeting with Prime Minister @NicolaeCiuca

We will work together for the success of #NextGenerationEU

The @EU_Commission is ready to support Romania to increase its vaccination rate.

Europe is grateful to Romania for the solidarity it has shown in the pandemic. pic.twitter.com/KdgrxYyBck

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2021