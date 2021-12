”UE va răspunde în mod adecvat oricărei noi agresiuni, inclusiv încălcărilor dreptului internaţional şi oricărei alte acţiuni răuvoitoare faţă de noi sau vecinii noştri, inclusiv Ucraina”, a spus marţi Ursula von der Leyen într-o declaraţie, la Conferinţa anuală a ambasadorilor, relatează AFP.

”Acest răspuns va lua forma unei consolidări şi unei lărgiri a unor regimuri de sancţiuni existente. Iar în plus, suntem pregătiţi să impunem măsuri restrictive suplimentare”, a declarat Ursula von der Leyen.

De mai multe săptămâni, Rusia a comasat un număr impresionant de soldați și mijloace militare importante la frontiera cu Ucraina.

Miniştri de Externe ai statelor membre UE vor discuta cu privire la reacția UE în cazul unei noi agresiuni, în cadrul unei reuniuni prevăzute la data 13 decembrie. Acesta are loc înaintea unui summit, la Bruxelles, la 15 decembrie, al liderilor statelor membre UE cu omologii lor din cinci dintre cele şase state membre ale Parteneriatului Estic – Ucraina, Georgia, Republica Moldova, Armenia şi Azerbaidjan.

Comisia Euroeană va stabili ce sancțiuni economice să le propună statelor membre UE. Totodată, în declarația sa, Ursula von der Leyen a denunţat tentativa flagrantă a Moscovei de a ”intimida Guvernul reformator al Republicii Moldova printr-o manipulare a aprovizionării cu gaze naturale, într-o perioadă în care preţurile energiei sunt mari”.

”Trebuie să ne apărărm societăţile şi democraţiile de acest tip de joc de putere geopolitică cinic. Vom prezenta în curând un nou instrument în vederea descurajării altora să folosească tactici de coerciţie împotriva noastră”, a anunţat Ursula von der Leyen.

Preşedinta Comisiei Europene a subliniat necesitatea posibilităţii de a-i sancţiona ”pe cei care exercită presiuni necuvenite asupra noastră. UE cooperează îndeaproape cu NATO”, din care fac parte 21 din cele 27 de state.

”Însă Europa poate şi în mod clar ar trebui să fie capabilă şi să dorească să facă mai mult singură. Acest lucru ne va ajuta să asigurăm stabilitatea în propria noastră regiune şi în afara acesteia, să ne pregătim mai bine în vederea unor noi ameninţări”, a subliniat Ursula von der Leyen.

