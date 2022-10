Credem că în următoarele 6-12 luni va urma una dintre cele mai bune perioade de investiţii pentru următorii 10 ani, a fost părerea exprimată de Ioan Gheorghiu, deputy manager în cadrul Amundi Asset Management.

În cadrul conferinței ZF Piaţa de capital 2022, acesta a susținut că nu contează preţul, că e mai ieftin cu 10-20% acum, peste cinci ani nu mai contează cum ai cumpărat astăzi.

„Important este să îţi dublezi banii în acţiuni sau să faci 30-40% în obligaţiuni“, a explicat Ioan Gheorghiu.

Radu Hanga, preşedintele BVB a făcut o radiografie optimistă pentru bursa locală

Evenimentul a fost deschis de Radu Hanga, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti, care a trasat o radiografie optimistă pentru bursa locală, mai ales în contextul în care aceasta atins în 2022 pragul de 100.000 de investitori, pe care îl urmărea de mai mulţi ani.

„Vedem o piaţă care creşte ca vizibilitate, o percepţie îmbunătăţită, un val de listări care continuă chiar dacă a încetinit, acum câteva zile am depăşit pragul de 1 milion de tranzacţii pe piaţa principală, pe piaţa de acţiuni. Dacă vă uitaţi în istorie o să vedeţi că au fost doar patru sau cinci ani în care am avut mai mult de 1 milion de tranzacţii anuale“, a spus Hanga.

Bursa de la Bucureşti a livrat randamente îmbucurătoare pentru investitorii prezenţi pe această piaţă, în ciuda provocărilor generate de pandemie şi de efectele acesteia, dar actorii din piaţă trebuie să lucreze astfel încât bursa să devină cât mai reprezentativă pentru economie în anii următori, au concluzionat companiile, brokerii şi invesititorii prezenţi marţi la conferinţă.

„Diversificarea este extrem de importantă şi avem nevoie de o bursă de valori mai reprezentativă pentru economia românească, şi atunci vom putea discuta despre o aliniere mult mai fidelă la realitatea pe care cu toţii o parcurgem“, a declarat Milan Pruşan, managing director al NN Investment Partners.

Listarea Hidroelectrica este importantă în continuare

Cu un 2022 complicat şi un 2023 plin de incertitudini, actorii din piaţa de capital se feresc să discute concret despre momentul în care sunt atinse valori minime la nivelul pieţei, însă au subliniat modul în care sectorul energetic a fost considerat un „câştigător“ al contextului actual. De aceea, avântul bursei locale trebuie întreţinut în continuare prin listări de companii din economia reală.

„Numărul de tranzacţii creşte, numărul de listări creşte, vizibilitatea creşte, numărul de investitori creşte. Acum un an şi jumătate când am aprobat strategia pe patru ani a BVB ne-am uitat la pilonii companiei şi discutam despre o ţintă pentru numărul de investitori, ea a fost de 100.000, pentru că întotdeauna bursa şi-a dorit să atingă acest prag, şi iată că anul acesta am depăşit pentru prima dată acest nivel“, a detaliat Radu Hanga, preşedinte al Bursei de Valori Bucureşti. El recunoaşte totuşi că lichiditatea este un aspect la care ar putea lucra mai mult piaţa şi profesioniştii care o formează, iar una dintre marile speranţe pentru următoarea etapă de creştere a bursei locale o reprezintă şi în acest caz mult-aşteptata listare a Hidroelectrica, care se va derula printr-un IPO.

Listarea Hidroelectrica este importantă în continuare atât pentru că ar putea servi ca o poartă de intrare a unor investitori internaţionali care de altfel nu investesc pe Bursa de la Bucureşti, dar şi pentru că aduce o oportunitate în ceea ce priveşte relaţia populaţiei cu investiţiile.