„Unul dintre liderii pe piata imobiliara autohtona, Praktiker Real Estate România, condusa de omul de afaceri Omer Susli, si-a dezvoltat portofoliul de proprietati prin achizitionarea unuia dintre cele mai mari parcuri comerciale din Bucuresti, mai exact Vitantis Shopping Center (Sos. Vitan-Barzesti nr. 7A).

Noua achizitie reprezinta un important centru comercial de aproximativ 50.000 metri patrati construiti pe aproximativ 80.000 metri patrati de teren. Vitantis Shopping Center reprezinta un punct de atractie pentru bucuresteni si nu numai, prin prisma paletei largi de servicii si produse oferite de importanti retaileri precum: Brico Depot, La Cocos, Casa Rusu, Homefit, Proges, Arenele LaserMaxx.

Aceasta achizitie se alatura unor alte recente tranzactii in centre comercial situate in diverse orase din Romania”, conform unui comunicat.

Omul de afaceri Omer Susli continuă investițiile

„In Ramnicu Valcea, Omer Susli a achizitionat un magazin in care isi desfasoara activitatea unul dintre cei mai mari retaileri de food, Lidl Romania.

In Tulcea, se afla si un retail park in care comunitatea locala beneficiaza de produsele si serviciile marilor retaileri precum Lidl, Altex si Jysk.

In Drobeta Turna Severin se afla mall-ul Fortuna Shopping Center, unde se regasesc Penny, Pepco, Jysk, Romstal, Posta Romana, Bardy Auto, Kava, Mistral etc.

In Barlad, Omer Susli a achizitionat un magazin in care isi desfasoara activitatea comerciala Lidl Romania, precum si una dintre cele mai bine cotate benzinarii, Mol, iar in Bistrita a construit primul si cel mai important centru comercial, Bistrita Retail Park, ce vine in intampinarea clientilor cu numerosi retaileri, printre care se numara Carrefour, Decathlon, Lem’s, Jysk, Sportisimo, Top Shop.

Totodata, Praktiker Real Estate Romania a regandit structura magazinului din Focsani. In prezent, in aceasta locatie se afla retailerul Homelux, specializat in comertul cu amanuntul al mobilei, si Lidl Romania. In plus, aceasta locatie se extinde pentru a-i face loc unui alt retailer important pe piata din Romania si nu numai.

Desi contextul social economic la nivel mondial nu este tocmai favorabil, omul de afaceri Omer Susli continua investitiile si contribuie la dezvoltarea economiei din Romania”, este scris în comunicatul respectiv.