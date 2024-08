Așa că am putut doar să rememorez cele câteva zile în care m-am bucurat să petrec timp în preajma prietenilor veniți de departe, – hăt, de al București -, în provincialul Cluj. O bună ocazie de a-l asculta, la Untold, pe celebrul Lenny Kravitz, dar și despre bucuria de a asista la un spectacol cu minunați cai spanioli, și de a vedea extraordinarul așezământ ecvestru ”Equina”, construit prin grația Fraților Mureșan – Teofil și Simion – , chiar lângă salina Turda.

Binecuvântat, au apărut caii. Calul, ca simbol al energiei, al adolescenței impetuoase, al dragostei de viață și de lumină, exact ca în poemul lui Nichita Stănescu: „calul meu saltă din lut, fumegând. /…/ Soarele saltă /…/ Calul meu saltă /…/ Coama mea blondă arde…” – ”O călărire în zori” – una dintre nemuritoarele efigii nichitiene…

Lenny Kravitz, singurul artist cu patru premii Grammy consecutive la categoria „Best Male Rock Vocal Performance” și considerat unul dintre cei mai importanți artiști rock ai timpurilor noastre, este un muzician renumit pentru abilitățile excepționale în zona muzicii rock, funk și soul. Pentru mine, ca vechi ascultător de muzică și y compris de Lenny Kravitz, încă de acum 40 de ani, artistul îmi place. Dar și prietenilor bucureșteni le-a plăcut. Nu același lucru s-a putut spune despre alte ființe prezente la Untold.

Spectacolul unei forme de viață pe nume Sam Smith, britanic non-binar a fost taxat pe pagina de Facebook a festivalului, sute de oameni acuzându-l că a pus în scenă un „ritual satanist”, dar și pentru mesajul îngrozitor afișat de acesta, ”protect trans kids”. Doamne ferește!

L-am declarat, cu această ocazie pe prietenul Dan Andronic ”omul zilei”, cu ocazia acestei reuniri de la Cluj, care a spus despre ”cântărețul” untoldist belgian Felix de Laet – răsărit din neant pe scena clujeană sub numele de ”Lost frequencies”, că are alura unui ”Contabil suedez din filmele porno”. Frază excelentă, care a rămas (sper eu, în eternitatea, dacă va fi, a Untoldului, dar, cu siguranță în amintirea noastră.

Deduc că școala astăzi este chiar prăbușită. De ce? Pentru că tinerii” nu numai că nu mai știu (ce) să învețe, dar, mai cu seamă, nu mai știu nici să chiulească…

Un mare fan al chiulului de altă dată a fost celebrul scriitor Robert Louis Stevenson. Eseul lui ”Laudă leneșilor” este o apărare extraordinară a chiulului, în care susține că învățăm mai multe despre viață chiulind decât stând la cursuri.”

De fapt, o persoană inteligentă, care vede cu propriii ochi și aude cu propriile urechi, care are permanent un zâmbet pe față, va dobândi o educație mai adevărată decât multe altele. Există, desigur, o cunoaștere rece și aridă pe culmile științei oficiale și trudnice. Dar totul se află în jurul tău și în schimbul efortului simplu de a privi, vei fi mai aproape de faptele calde și palpitante de viață. În vreme ce alții își încarcă memoria cu o căruță de cuvinte, dintre care jumătate vor fi uitate înainte de încheierea săptămânii, leneșul/chiulangiul poate deprinde o artă cu adevărat folositoare: să cânte la scripcă, să recunoască o țigară bună de foi ori să intre în vorbă cu ușurință cu tot felul de oameni.”

Cam asta spune și Lenny Kravitz în și despre cunoscuta sa piesă ”Human”: ”… este despre noi ca fiinţe spirituale, care trăiesc existenţa umană, cu tot ceea ce implică ea. Când te opreşti din a încerca să faci pe plac tuturor şi să faci ce îşi doresc alţii să faci. Când devii tu însuţi îţi găseşti calea. Cat de eliberator e… Acesta e mesajul piesei.

“ When all of my days are done Of pleasin’ everyone I’ll finally have begun Our time on Earth ain’t gon’ last forever I’m on my journey and I won’t be afraid No more confusion and aggravation What is this life for? I’m gonna win I’m gonna live my truth in this life I am not gonna live a lie ‘Cause I came here to be alive I am here to be human”.