Universitatea București va continua să se transforme și să evolueze sub conducerea realesului rector, profesorul Marian Preda, care își propune să ducă mai departe proiectele începute și să aducă îmbunătățiri semnificative în cadrul instituției de învățământ.

După obținerea celui de-al doilea mandat (2023-2028) în urma alegerilor din 6 decembrie, Marian Preda a discutat cu Buletin de București despre planurile sale și provocările pe care le va aborda în noul său mandat.

În cadrul interviului, rectorul a subliniat că aștepta realegerea, având în vedere rezultatele pozitive obținute în primul său mandat, și că va continua să se concentreze pe planificarea strategică, principii și recompensarea activităților și rezultatelor. Preda evidențiază importanța universității în promovarea meritului, echității și dreptății sociale.

Una dintre prioritățile majore ale lui Marian Preda este investiția în infrastructura universității. Acesta a dezvăluit că patru dintre cele mai mari clădiri din cadrul UB sunt în proces de renovare totală sau parțială. De asemenea, o clădire a fost achiziționată recent.

Printre acestea, clădirea Pitar Moș, cumpărată cu 6,45 milioane de euro, va fi renovată pentru a găzdui Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.

Preda a vorbit despre renovarea clădirii din Centru și a altor proiecte de renovare și consolidare.

Clădirea Bulandra, închisă din cauza riscului seismic, va intra în renovare în februarie, iar proiectul este realizat în parteneriat cu Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu risc Seismic.

„În plus, avem clădirea din Panduri, așa numitul „Azil Elena Doamna”, fosta școală de fete orfane care încă se află în renovare, dar a avansat și am obținut finanțarea și pentru diferența de lucrări, astfel încât sperăm ca într-un an și jumătate, maxim doi să fie gata. Și acolo se vor muta trei facultăți într-o clădire complet renovată”, spune acesta.