Liberalul pune tunurile pe liderul Viktor Orban. Acesta acuză că revolta anti-imigranți din Harghita a fost provocată de retorica sa, care a ajuns la maghiarii din România pe canalele ungurești de televiziune și naște monștri în țara noastră.

„Cum sa se intample asa ceva!?!? Cum????? Rasismul arata primitivismul unei societati! Nu pot sa cred ca exista asa ceva in Romania anului 2020. Retorica de tip Fidesz – Viktor Orban naste monstri in Romania urmaritorilor HirTv si DunaTv!”, a scris Rares Bogdan pe Facebook. „Absolut incredibil sa se intample asa ceva in anul de gratie 2020. Si Intoleranta arata precaritatea evolutiei democratice dintr-o societate”, a mai scris acesta.

Un nou loc de muncă pentru cei doi muncitori

Ștefan Mandachi l-a criticat pe patronul brutăriei din Ditrău și le-a făcut celor doi brutari din Sri Lanka oferta de a-i angaja la firma sa. ”Cu riscul să pierd clienții sau să provoc răscoale, îi pun șef de producție”, a adăugat el.

”Eu dacă eram în locul patronului de la Ditrău nu aș fi renunțat la cei doi străini pentru nimic în lume. A fost laș, deși cine știe ce nebuni l-au presat… Știa cu ce probleme ne confruntăm noi antreprenorii, dar a tăcut. Eu preferam să închid restaurantul, să vând afacerea, să fac revoluție, dar n-aș fi renuțat la cei doi brutari. Nu pentru că sunt eu bun la inimă, ci ca o formă de protest împotriva Statului care a alungat toți românii peste granițe. I-a hăituit și pe angajați și pe patroni, până a rămas țărișoara golită”, a scris pe Facebook Ștefan Mandachi.

”Îi angajez eu ca brutari în orice restaurant de-al meu, cu riscul să pierd clienții sau să provoc răscoale. Ei să pună degetul pe hartă, avem locații în toată țara, îi pun șef de producție la panificație și postez poze cu mine și cu ei în locație. Cât despre cei 300 de inși care țipă înverșunați… mă șochează, Doamne ferește, Doamne păzește, nu mi-am imaginat că mai pot vedea astfel de scene în 2020! Sper să pot să mă abțin, deși nu cred… P.S. O să deschid cât de curând o franciză în Sfântu Gheorghe. Vor fi străini acolo, s-a priceput? Deși nu erau planificați! Asta ca să știe nebunii cu gândire feudală și să ne evite. Am voie să respect legea în țara mea, nu?”, a mai spus acesta.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita a deschis un dosar penal, în cazul Ditrău, pentru infracţiunile de incitare la ură sau discriminare, după ce miercuri aproximativ 200 de localnici s-au adunat în faţa primăriei, nemulţumiţi că o fabrică de pâine din localitate a angajat doi muncitori din Sri Lanka, oamenii susţinând că le este teamă ca la ei în comună să nu vină migranţi, care să le „impună cultura lor” şi să le pună în pericol siguranţa.

