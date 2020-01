Astfel, UDMR a anunțat că va susţine moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban, întrucât acesta îşi angajează răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi.

Decizia survine după ce Guvernul a anunţat că va schimba legea electorală prin angajarea răspunderii, şi astfel s-ar introduce alegerea primarilor în două tururi.

„UDMR a fost întotdeauna foarte clar în această privinţă, iar încă de anul trecut am spus: doar atunci putem să susţinem guvernul Orban, dacă acesta nu modifică legea electorală nici prin ordonanţă de urgenţă, nici prin angajarea răspunderii. De aceea UDMR va susţine moţiunea de cenzură împotriva guvernului”, anunţă UDMR.

Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spunea că a vorbit la telefon cu liderul UDMR, Hunor Kelemen, care este de acord să susţină alături de social-democraţi moţiunea de cenzură, după ce Guvernul îşi asumă răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi.

Ce spune Kelemen Hunor

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat că partidul nu a susținut niciodată alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

„După anunţul premierului, aşteptăm să vină în Parlament cu scrisoarea de angajare a răspunderii şi apoi este obligatoriu să existe o moţiune de cenzură din partea celor care nu sunt de acord nici cu procedura şi nici cu conţinutul procedurii. Noi de la bun început am spus că nimeni nu poate să ne ceară ceva care este împotriva intereselor comunităţii. Deci, noi nu am susţinut alegerea primarilor în două tururi de scrutin şi am spus că vom face tot ce ne stă în putinţă prin mijloacele parlamentare de a nu schimba regulile jocului în 2020, cu câteva luni înainte de alegerile locale. De aceea, în cazul angajării, singura posibilitate să nu intre în vigoare legea este dărâmarea guvernului şi asta se poate face prin moţiune de cenzură. Din punctul nostru de vedere, va fi o moţiune de cenzură şi vom vota moţiunea de cenzură în momentul când va fi dezbătută în Parlament şi votată. Nu există nicio supărare, nu suntem în conflict cu nimeni, poziţia noastră era cunoscută şi în momentul în care am semnat acel acord de susţinere a Guvernului PNL”, a declarat Kelemen Hunor, pentru agerpres.

Înainte de ședința de Guvern, Kelemen Hunor susține că a avut o discuţie telefonică cu premierul Orban.

„Pe mine m-a sunat Ludovic Orban, am vorbit cu el înainte de a începe şedinţa de guvern. Mi-a zis ce urmează să facă, eu i-am spus că am înţeles şi i-am spus că dacă va exista posibilitatea să depunem o moţiune de cenzură, vom depune şi vom şi vota. Asta este viaţa”, a subliniat preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor a mai subliniat faptul că UDMR nu este interesată de guvernare și că ia în calcul ca Guvernul PNL să conducă și după moțiunea de cenzură.

„Dacă pică guvernul, se deschide procedura constituţională spre alegerile anticipate, dar până la alegerile anticipate mai e mult de mers. (…) Următorul guvern îl va face acel premier pe care îl va desemna preşedintele. Pe noi nu ne interesează în acest moment guvernarea. Bănuiesc că va fi tot guvern liberal. Dacă trece… Eu nu ştiu dacă trece. Deşi eu nu merg aşa departe şi nu vreau să fac speculaţii. În acest moment eu vorbesc despre primul pas. În cazul angajării răspunderii, primul pas este moţiunea de cenzură. Dacă trece moţiunea de cenzură, sigur, se deschide o altă procedură, dar atunci trebuie să discutăm despre acest lucru. Mingea va fi pe terenul preşedintelui, nu pe terenul partidelor politice”, a conchis preşedintele UDMR.

Reacțiile survin după ce Premierul Ludovic Orban a anunţat, joi, că Guvernul îşi va angaja răspunderea în Parlament cu privire la alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

