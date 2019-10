Viorica Dăncilă este istorie pentru PSD. După ce a fost data afară din fruntea Guvernului ca urmare a moțiunii de cenzură a Opoziției, Dăncilă va pierde și conducerea social democraților.

După căderea Guvernului se va pune problema schimbării Vioricăi Dăncilă de la conducerea PSD, o spune Radu Tudor de la Antena 3. Într-o postare pe propriul blog, Radu Tudor anunță finalul lui Dăncilă în politică.

“Dupa succesul motiunii de cenzura, presiunile in PSD vor creste exponential.

Mai devreme sau mai tarziu se va pune problema schimbarii din functia de presedinte al PSD a Vioricai Dancila.

Intrebarea este daca va rezista pana pe 24 noiembrie, in turul doi al alegerilor prezidentiale. Asta in cazul in care mai ajunge in turul 2, pentru ca efectul politic al motiunii poate afecta serios intentia de vot pentru Viorica Dancila.

Daca premierul de azi ajunge in turul doi, sansele de a castiga alegerile sunt zero. Pe 25 noiembrie Dancila trebuie sa-si anunte demisia.

In oricare dintre variante, schimbarea la sefia PSD se apropie cu pasi repezi”, spune Radu Tudor.

