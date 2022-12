Premierul Viktor Orban a semnat marți un decret de majorare a pensiilor cu 15% de la 1 ianuarie, potrivit MTI. Premierul ungar a făcut anunțul mult așteptat de cetățeni printr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

„Ungaria are obiective mari care depășesc vremurile dificile. Un astfel de obiectiv mare al nostru este să le asigurăm pensionarilor un trai decent și să păstrăm valoarea pensiilor. Am atins acest obiectiv în fiecare an din 2010. Acum, când creștem pensiile cu 15% de la 1 ianuarie, vom face același lucru și în 2023”, a declarat premierul ungar Viktor Orban într-un mesaj video postat pe Facebook.

Viktor Orban: Noi, ungurii, ne protejăm familiile

„Criza energetică afectează întreaga Europă ca urmare a sancţiunilor greşite impuse de Bruxelles, iar acest lucru ne afectează şi ne deprimă şi pe noi. Noi, ungurii, ne protejăm familiile prin plafonarea preţurilor şi reducerea cheltuielilor la utilităţi.”, a mai spus Viktor Orban.

De ani de zile, guvernul Ungariei a ajustat pensiile în funcție de rata inflației de la începutul anului. Cu toate acestea, în cazul în care IPC este mai mare decât se așteaptă, Guvernul va crește și mai mult pensiile pentru a se alinia la diferența.

Ungaria va majora pensiile cu 15% de la 1 ianuarie 2023

În acest an, pensiile au fost majorate cu 5% în ianuarie, în conformitate cu prognoza privind IPC realizată de Banca Națională a Ungariei (MNB), dar au fost majorate din nou cu 3,9% în iulie și cu 4,5% în noiembrie, deoarece inflația a depășit așteptările.

Inflația ianuarie-noiembrie a fost de 13,6% în ritm anual, arată cele mai recente date publicate de Oficiul Central de Statistică (KSH).

MNB va publica următoarea prognoză trimestrială privind inflația peste o săptămână. Cea mai recentă prognoză a băncii centrale, publicată în septembrie, plasează inflația medie anuală la 11,5%-14% pentru 2023.

Într-o postare făcută marți pe Facebook, ministrul de finanțe Mihaly Varga a afirmat că plățile pentru pensii vor însuma 6.150 de miliarde de forinți anul viitor. Suma include un bonus anual, echivalent cu o lună întreagă de pensie, care va fi plătit în februarie, a adăugat el.