„Xi Jinping pregătește China pentru război”, a avertizat un general american, fost consilier pe probleme de securitate națională în perioada lui Donald Trump. Herbert Raymond McMaster a atras atenția SUA să nu cadă în „capcana” optimismului, „așa cum s-a întâmplat cu Vladimir Putin”.

Generalul a vorbit la o emisiune de la CBS despre mesajele transmise de președintele Chinei în ultima perioadă, în care spune că a sesizat mai multă agresivitate legat de problema Taiwan.

În acest context, McMaster a cerut SUA să-și întărească prezența militară, pentru a descuraja China să facă o mișcare împotriva Taiwanului. McMaster a spus că SUA ar trebui să aibă grijă „să nu cadă în aceleași capcane așa cum a făcut cu Vladimir Putin” atunci când vine vorba de amenințarea unui conflict cu China din cauza Taiwanului.

Generalul a fost unul dintre invitații care a vorbit în emisiune despre politica externă a SUA pe diferite fronturi, cum ar fi Iranul, războiul din Ucraina și China. McMaster, care a fost consilier pentru securitate națională în 2017 și 2018 în timpul mandatului lui Donald Trump, a spus că SUA ar trebui să ia în serios potențialele amenințări din partea lui Xi.

El a adăugat că Xi Jinping a fost agresiv în discursurile recente, când le-a spus chinezilor că ar fi nevoie de sacrificii pentru a readuce China la măreția națională. McMaster a susținut că Xi a fost destul de clar în aceste declarații că se pregătește pentru o acțiune împotriva Taiwanului.

„China a devenit din ce în ce mai agresivă, nu numai din perspectivă economică și financiară, ci și din perspectiva diplomației războinice, cu armata sa”, a adăugat el.

McMaster a cerut SUA să-și sporească prezența militară în regiunea Asia Pacific: „Spunem că ne bazăm pe aliații noștri și că, poate, dacă facem un pas înapoi, aliații vor face mai mult. De fapt, cred că este exact invers. Dacă americanii fac mai mult, mulți dintre aliații noștri vor urma exemplul și își vor consolida capacitățile și capacitatea defensivă, de asemenea”.

Xi a spus în octombrie că China „luptă pentru perspectiva reunificării pașnice cu Taiwan”, dar a arătat în mod repetat agresivitate față de insula democratică.

El a deschis cel de-al 20-lea Congres al Partidului Comunist din China spunând că guvernul său „nu va renunța niciodată la folosirea forței” pentru a ocupa Taiwan. În noiembrie, Xi a îndemnat armata chineză să fie pregătită pentru un potențial război și a schițat o imagine în care Armata Populară de Eliberare să devină o forță de clasă mondială până în 2027.

Former Trump administration National Security Adviser H.R. McMaster says China’s president is serious about his threats involving Taiwan: „Xi Jinping is preparing the Chinese people for war.” pic.twitter.com/6wfOuhtG9x

— Face The Nation (@FaceTheNation) January 1, 2023