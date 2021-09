Un român aflat la închisoare în Franța a devenit viral pe internet! Ce i-a adus faima

Românul în cauză a postat timp de un an de zile mai multe imagini cu meniul zilnic pe care îl are chiar dacă este privat de libertate. Acesta și-a făcut contul în noiembrie anul trecut și de atunci postează mereu fotografii cu mâncarea pe care o primește, face dedicații muzicale și se laudă cu cele două telefoane mobile pe care le are și care îi fac viața mai bună în închisoare.

În mediul online, românul are mii de urmăritori pe care îi delectează cu dedicații muzicale și cu noutăți de după gratii.

Într-unnul dintre videoclipurile sale legate de mâncarea pe care o primește, acesta a arătat că pentru masa de prânz a primit un întreg pepene galben tăiat felii, o porție mare de paste cu carne și două iaurturi.

Este fericit în închisoarea franceză

Românul se arată fericit de viața pe care o duce în închisoarea franceză, subliniind că este una regească. Într-una dintre filmările sale acesta a avut un comentariu dur la adresa contribuabililor, subliniind că sunt ”slugoi”, notează replicaonline.ro.

„Sunteți invidioși! Slugoii, pardon, contribuabilii ne plătesc, iar noi o ducem regește!”, a spus românul într-un dintre filmările sale.

Din alte videoclipuri postate pe rețelele de socializare reiese faptul că românul este un fan înfocat al lui Dani Mocanu. Mai mult decât atât, tot în videoclipurile postate de el se poate observa că se înțelege bine cu ceilalți pușcăriaș.

