Ioana însă nu se limitează la atât. Ea împărtășește deja din lucrurile esențiale ale propriei experiențe predând cursuri către studenţi români şi străini, susţine ateliere cu adulţi din cadrul companiilor multinaţionale, dar şi cu copii din şcoli şi la evenimente private. Și, acum, are un nou proiect educațional despre care vom afla cât de curând.

Ce înveți în mediul corporatist

Știm deja că, în zona corpo, de la un nivel în sus, concurența se ascute serios, dar experiența își spune, mai mereu, cuvântul. ”Expertiza din zona corporate m-a ajutat foarte mult, pentru că am știut dinainte de a pleca la drum cum trebuie să îmi construiesc un plan de afaceri, precum și o echipă. Am reușit să insuflu o cultură de business în cadrul echipei, am implementat ședințe de evaluare a performanței, întâlniri periodice în care prezentăm echipei noastre rezultatele afacerii, împreună cu planurile de viitor”, declară Ioana Romanescu, în exclusivitate pentru Capital.

Ioana însă a înțeles mult mai mult: a învățat să își definească valorile, să își stabilească diferențiatorii, obiectivele și strategia, precum și să analizeze constant piața și industria din care făcea parte. În același timp, viața de corporație te educă foarte bine în aria de dezvoltare personală, înveți să fii analitic, să cântărești riscurile și să analizezi oportunitățile. ”În plus, lumea corporate m-a ajutat și în zona de management al oamenilor și relațiilor de succes cu clienții. Experiența corporate mi-a dat viziunea procesului complet care implică clienți, partea operațională și resursa umană. De asemenea, am învățat să măsor performanța afacerii.”, mai spune antreprenoarea.

Un business dulce

În doar 7 ani de existență pe piața din România, Cupcake Philosphy a reușit să fie furnizorul nunții anului 2016 din lumea sportului, precum și a 2 dintre nunțile care au fost desemnate că “BEST WEDDINGS 2017” de către WED MAG România. Aceste 2 aspecte au contribuit la o creștere organică a afacerii conduse de Ioana Romanescu, în fiecare an, cu procente situate între 150% și 300%, în primii ani de existență ai afacerii, continuând cu creșteri de aproximativ 50-60% de la an la an. ”Unul dintre principalele noastre obiective pe termen mediu și lung este să continuăm tendințele menționate mai sus și să răsfățăm gusturi cu deserturi elegante prin lansarea a câtorva colecții noi de deserturi”, ne asigură Ioana.

Mai mult, avem și exemplele anului trecut. ”Spre exemplu, în 2020 am creat 6 noi colecții de produse, colecții care includ și produse fără zahăr adăugat, iar în 2021 am lansat o nouă colecție de torturi, din dorința de a ne adapta și de a răspunde cerințelor consumatorilor”, mărurisește ownerul Cupcake Philosophy. Pes curt, acum deabia citim primul capitol unei povești despre arta desertului, poveste care a răsfățat peste 30.000 de clienți și a generat vânzări de 1 milion de euroîn cei 7 ani în care a stat la copt, ”o poveste în care dorința, creativitatea și munca au fost personajele principale”, cum spune Ioana.

Pasul următor

După cea a acumulat atâta experiență, Ioana Romanescu își dorește să contribuie la dezvoltarea industriei prin implicarea în procesul de educație a forței de muncă și în proiecte la nivel național și internațional. ”Îmi doresc ca în viitor să fac bilanțul oamenilor pe care i-am inspirat, cărora le-am dat curajul de a-și lansa sau reconstrui o afacere în această industrie. Consider că, într-o epocă a vitezei, în care pierdem valorile umane, este important să existe antreprenori care contribuie, care dovedesc că, prin dorință și implicare, se pot realiza multe lucruri”, mai spune Ioana Romanescu. Dar, nouă ne-a șoptit o păsărică și despre intențiile Ioanei și din acest segment. În vorbe puține, antreprenoarea vrea să demareze al doilea proiect.

Acest nou proiect este în zona de educație. ”Predând cursuri de tehnică și produse de cofetărie modernă, îmi doresc să inspir studenții să ajungă să își identifice sursa pasiunii pentru cofetărie, să înceapă fiecare preparat cu iubire și să învețe să stăpânească principiile de bază, în primul rând, iar mai apoi rețetele, experimentând cu creații proprii, care să le poarte semnătura În acest fel, vor putea deveni adevărați artizani ai deserturilor care au reușit să își transforme pasiunea în misiunea vieții lor: aceea de a fi capabil să modelezi fericirea în experiențe multi-senzoriale, de neuitat”, este tot ce ne-a dezvăluit Ioana Romanescu, dar știm că inițiativa va fi una de calitate.

Cifrele vorbesc

Investiția inițială în Cupcake Philosophy a fost de aproximativ 40.000 de euro integral din surse proprii. Totodată, pentru deschiderea primului magazin, investiția s-a ridicat la alți 20.000 de euro. Toate sumele investite au avut ca scop principal dezvoltarea unui laborator certificat HACCP (sistem de management al siguranței produselor alimentare) și a echipei (cursuri de dezvoltare și perfecționare). La acest moment, marja de profit se încadrează în limitele normale pentru aceasta industrie, variind între 10%-20%. ”În 2020 nu am majorat prețurile produselor noastre, deși costurile materiei prime au crescut. Am preferat să renunțăm la profit pentru a menține același nivel al prețurilor și să ne concentrăm pe cash flow”, subliniază Ioana.

Datorită tacticilor implementate în pandemie, brandul a înregistrat o creștere de 10% în vânzările către persoane fizice, ajungând la o pondere de 60% din totalul tranzacțiilor, comparativ cu anul 2019. În 2020, Cupcake Philosophy a avut o creștere de 50% în ceea ce privește numărul total al tranzacțiilor și a vândut cu 80% mai multe torturi față de anul precedent. În lunile de la finalul lui 2020, vânzările au crescut cu peste 19%, în raport cu aceeași perioadă a anului 2019.

Ce înseamnă să ai succes?

Fără îndoială, Cupcake Philosophy este un business de succes. Dar, ce înseamnă acesta pentru Ioana Romanescu? ”Succesul se măsoară diferit. Pentru mine, succesul unei idei înseamnă însuși curajul că am dus-o la îndeplinire, că am pregătit și copt acea idee împreună cu echipa mea, iar pentru alții succesul înseamnă de multe ori o recunoaștere financiară. Pentru mine succesul este dorință, este realizare, este despre a crede în visul tău și este totodată despre puterea cu care te-ai luptat pentru a-l duce la final. Nu în ultimul rând, este despre zâmbetul pe care ai reușit să îl aduci pe chipul celor care aleg să îți treacă pragul”, mărturisește Ioana, investitor al Cupacake Philosophy.