Un Range Rover SVR blocat în nisip după ce a încercat să salveze un utilitar de pe o plajă din Anglia
O simplă operațiune de salvare pe o plajă din Anglia s-a transformat rapid într-un incident mecanic neobișnuit. Un Range Rover SVR de 575 de cai putere, chemat să ajute un Ford Transit blocat în nisip, a fost și el prins în capcana nisipului și a mareei crescânde.
Pe o plajă din Scarborough, un Ford Transit care transporta jet-skiuri s-a înfipt în nisipul moale, necesitând asistență. Pentru intervenție a fost solicitat un Range Rover SVR, însă încercarea de a extrage utilitarul și remorca sa a eșuat.
Puterea insuficientă în fața naturii
Deși echipat cu un motor V8 compresat și multiple moduri off-road sofisticate, SUV-ul britanic nu a reușit să depășească rezistența nisipului moale. În scurt timp, Range Rover-ul a rămas imobilizat lângă utilitar, în timp ce marea începea să urce.
Mai multe încercări de salvare au fost făcute, uneori chiar cu lopeți de plastic, iar localnicii au oferit ajutor și sfaturi, însă fără succes.
Dublu naufragiu pe plajă
În jurul orei 22:30, ambele vehicule erau aproape complet scufundate, doar câteva părți ale caroseriei rămânând vizibile deasupra valurilor. Echipele de intervenție au așteptat scăderea mareei pentru a putea recupera Ford Transit-ul și Range Rover-ul cu ajutorul utilajelor grele.
Virgil Munteanu este Director Executiv al Editurii Evenimentul și Capital din 2012, având o experiență de peste 25 de ani în management media și comunicare strategică. Cu o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic și comunicare în afaceri, a coordonat numeroase campanii de anvergură începând cu anul 1996. Semnează constant articole, analize și editoriale pentru publicații de referință precum Capital, Evenimentul Zilei, Infofinanciar, Doctorul Zilei, Infoactual, Infofinanciar și Animal Zoo.
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