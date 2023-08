Un preot ortodox din Ucraina va sta în închisoare o perioadă de 5 ani, arată Biroul Procurorului General din Ucraina, asta după ce a făcut numeroase declarații publice care sprijineau invazia Rusiei.

Este vorba despre Metropolitul Ionafan, pe numele său real Anatolii Yeletskykh.

În declarația procurorului se arată că preotul a încălcat integritatea teritorială, iar acțiunile sale au avut ca scop răsturnarea ordinii constituționale, ceea ce încalcă egalitatea cetățenilor.

”El a fost găsit vinovat de încălcare a integrităţii teritoriale, acţiuni care au avut ca ţintă schimbarea violentă sau răsturnarea ordinii constituţionale, încălcarea egalităţii cetăţenilor şi justificarea, recunoaşterea legitimităţii, negarea agresiunii armate a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei”, se arată în declaraţie.

Preotul deținea materiale de propagandă pro-ruse

Preotul ortodox, care era șeful diocezei Tulciîn, avea pe calculator mai multe materiale care conțineau elemente de propagandă pro-rusă. Acestea urmau să fie distribuite, însă procurorii spun că au fost confiscate.

Aceste materiale au încercat să justifice invazia Rusiei în Ucraina și să legitimeze trupele inamice care ocupă teritoriul ucrainean suveran.

Acuzarea a dovedit în instanță că, în ianuarie 2022, preotul a publicat un articol pe site-ul eparhiei sale despre rolul dominant al ROC în creștinismul ortodox și despre presupusa „dependență” a Bisericii Ortodoxe din Ucraina. Articolul a fost difuzat pe scară largă pe internet, în special după începerea invaziei la scară largă a Rusiei, scrie The New Voice of Ukraine.

Biserica Ortodoxă din Ucraina a adoptat un nou calendar

Biserica unde slujea a fost loială Bisericii Ortodoxe Ruse, condusă de Patriarhul Kirill, cel care a sprijinit invazia Federației Ruse în Ucraina în mod public.

Totuși, conducerea acestei biserici s-a separat de Patriarhul Kirill și a denunțat atacul Federației Ruse. Anul trecut, în mai, biserica și-a declarat independența față de Rusia, însă Ucraina a rămas sceptică cu privire la loialitatea unora dintre preoți.

Biserica Ortodoxă a Ucrainei (OCU) a aprobat trecerea la calendarul iulian revizuit, începând cu 1 septembrie, potrivit unei decizii luate la 27 iulie la Catedrala Sfânta Sofia din Kiev. În total, 156 de delegați au votat în favoarea deciziei, în timp ce cinci s-au opus, a anunțat televiziunea publică ucraineană Suspilne TV. La consiliu au participat 60 de delegații din întreaga Ucraină. Fiecare delegație a inclus un episcop, un preot și un credincios.

Odată cu trecerea la noul calendar, creștinii ortodocși răsăriteni vor sărbători Crăciunul pe 25 decembrie în loc de 7 ianuarie, Sfântul Nicolae pe 6 decembrie în loc de 19 decembrie, Epifania pe 6 ianuarie în loc de 18 ianuarie, iar mijlocirea pe 1 octombrie în loc de 14 octombrie.

Cu toate acestea, această decizie nu va afecta sărbătorile de tranziție, cum ar fi Paștele și Sfânta Treime.

Comunitățile religioase care nu sunt încă pregătite pentru reformă pot rămâne temporar pe vechiul calendar iulian.