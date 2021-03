Într-o postare pe pagina personală de Facebook, fostul secretar general al Guvernului, deputatul Antonel Tănase (PNL), a reacționat dur după incidentul de miercuri din Parlament unde deputatul AUR Dan Tănasă le-a adresat cuvinte grele unor deputați USR PLUS.

Mai exact, acesta se întreabă cum de astfel de personaje ”isterice, needucate și grosolane” sunt acceptate într-o astfel de instituție.

„Uitându-mă la anumiți colegi de-ai mei din Parlament, stau câteodată și mă întreb dacă oamenii care aleg personajele acestea de tușă groasă, needucate, isterice și grosolane o fac pentru că nu mai au nicio speranță de la țara asta sau pentru că cei menționați chiar îi reprezintă din punct de vedere uman și profesional?”, se întreabă Antonel Tănase.

Totodată, el susține că răspunsul este undeva la mijloc și menționează că suntem într-un ”cerc vicios în care ne învârtim de peste 30 de ani, fără scăpare”. Fostul secretar general din Guvern susține că istoria se repetă de fiecare dată din cauza ”stimei de sine scăzute a acestui popor”, iar ”indivzi inculți și slab mobilizați intelectuali” ajung în Parlament, dar și în Guvern.

„Și apoi mă uit în urmă la istorie și poate că răspunsul este undeva la mijloc. La istorie ne vom întoarce mereu până când ne vom învăța lecțiile, pentru că istoria este oglinda noastră și totodată cercul vicios în care ne învârtim de peste 30 de ani, fără scăpare. Se spune că Ion Rațiu a pierdut alegerile din ‘90 din cauza papionului. Atâta elocvență, eleganță și demnitate ne speriau și ne înfuriau.

Eram obișnuiți cu stilul de lucru al unui cizmar semi analfabet iar când am dat de maniere și bun simț nu am știut ce să facem cu ele. Așa că, la vederea papionului, am decis să respingem civilizația și am ales, din nou, să fim conduși de un alt criminal ticălos, cu bâta de miner. Din nefericire, istoria se repetă de fiecare dată când în Parlament sau în Guvern ajung indivizi inculți, slab mobilați intelectual și cu nevroze grave, toate acestea din cauza stimei de sine scăzută a acestui popor. Nu credeți că merităm să fim reprezentați de oameni capabili, cinstiți, curați, de domni și doamne, de profesioniști, de persoane care dețin vocabular și prestanță?”, se întreabă fostul secretar general.

Acesta este nivelul de educație?

El a vorbit și despre incidentul de după votul pentru desființarea SIIJ, în care membri AUR ar fi bruiat o conferință de presă folosind amenințări, dar și înjurături. În acest context, Antonel Tănase se întreabă dacă ”oamenii ăștia chiar reprezintă nivelul nostru de educație”.

Acesta a mai menționat că România are nevoie de un electorat educat care să evite astfel de derapaje care nu aduc niciun beneficiu, ba chiar fac și rău țării. Antonel Tănase mai menționează că este nevoie de politicieni ”care să știe ce un papion și cum să îl poarte cu eleganță”.

„Am asistat ieri în Camera Deputaților, după votul pentru desființarea SIIJ, la niște scene care puteau fi foarte bine luate dintr-o mahala bucureșteană, presărate din plin cu isterie și vulgaritate de periferie. Câțiva membri AUR au bruiat o conferință de presă cu înjurături și amenințări. Nu vreți să știți ce era la gura acestor “înalți demnitari” ai Statului. Și mă întreb: oamenii ăștia chiar reprezintă nivelul nostru de educație?

În ei chiar și-a pus speranța cineva că vor lucra pentru bunăstare, civilizație și progres? Au trecut 32 de ani de la mișcările de stradă din ‘89 și încă suferim de sindromul victimei care se desconsideră într-atât încât să pună ștampila pe mârlănie, vulgaritate și stridență. Avem nevoie mai mult decât oricând de electorat educat, care să iasă din paradigma “rămâneți la locurile voastre, măi dragă”, evitând astfel derapaje care, cu siguranță nu doar că nu ajută la nimic, dar ne și fac rău. România are nevoie, mai mult decât oricând, de politicieni care să știe ce un papion și cum să îl poarte cu eleganță”, a mai transmis Antonel Tănase pe Facebook.