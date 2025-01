Guvernul României se pregătește să implementeze noi măsuri de restructurare în cadrul administrației publice, anunțând schimbări importante la nivelul aparatului de stat. Premierul Marcel Ciolacu a declarat ferm că va iniția personal procesul de reorganizare, punând un accent deosebit pe eficiență și pe prioritizarea investițiilor publice. Aceste demersuri vin în contextul unei nevoi crescute de optimizare a cheltuielilor publice și de menținere a unui echilibru macroeconomic solid.

Premierul Marcel Ciolacu a confirmat astăzi că Guvernul României va demara un amplu proces de restructurare, punând accent pe eficientizarea aparatului de stat.

Liderul Executivului a declarat ferm că el va iniția primele măsuri, concentrându-se asupra secretariatului general al Guvernului.

Oficialul a atras atenția că, deși anul trecut s-au luat anumite măsuri de restructurare, acestea au fost insuficiente pentru a atinge obiectivele propuse.

Premierul a transmis că aceste reforme necesită implicarea tuturor partenerilor guvernamentali și că este necesar un consens în privința direcțiilor strategice.

Ciolacu a amintit că, în paralel cu măsurile de restructurare, Executivul își propune creșterea nivelului investițiilor publice în anul 2025.

El a reiterat că investițiile reprezintă o componentă esențială în atingerea echilibrului macroeconomic al țării.

„Am avut o discuţie de şase luni sau de un an de zile de breaking news-uri în care vin taxe noi. N-au venit. Am avut, pe urmă, şase luni discuţii de TVA-ul, se măreşte … de apocalipsă. Pe urmă am avut discuţii de impozite noi pe muncă. Nu sunt în acest plan. Pentru că am negociat un plan pe şapte ani. Ei ce ne cer? Dom-le, rămâneţi în anvelopa în care sunteţi! Şi aveţi două condiţii: ori veniţi cu noua lege a salarizării pe care trebuie să venim şi o puneţi în aplicare când ajungeţi la 5% deficit, lucru care nu va fi foarte greu în următorii doi ani, dar continuaţi ritmul acesta de investiţii. Cu alte cuvinte s-a creat un echilibru macroeconomic între cheltuieli, investiţii şi venituri.

Am crescut veniturile de la 27%, cum le-am luat, le-am crescut la 29,6%. Şi de aceea, sunt nişte filosofi înainte, care au trecut acolo că anul viitor va trebui să avem, 2,5% parcă, venituri noi din PIB şi domnul ministru al Finanţelor, acelaşi ministru multhulitul, care venea cu impozite şi taxe, a negociat să fie doar 1,1%. Asta lăsând clar, fără să fie o forţare a creşterii impozitelor”, a explicat premierul Marcel Ciolacu.