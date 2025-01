Deficit bugetar 2025. Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, le-a mulțumit celor care încearcă să găsească soluții pentru toate domeniile economice și pentru persoanele care au nevoie de ajutor din partea statului. Trebuie asigurate fondurile pentru sectorul bugetar, pensionari și alte domenii importante. Este esențial să avem un control strict asupra cheltuielilor, ca să respecte promisiunile făcute partenerilor europeni.

„Mulţumesc foarte mult pentru modul în care încercaţi să găsiţi soluţii pentru toate domeniile din economie și pentru toate categoriile sociale care au nevoie de sprijinul statului, astfel încât atât cei din sectorul bugetar, cât și pensionarii, celelalte sectoare să primească fondurile necesare pentru funcționare; în același timp, să putem asigura un control riguros al cheltuielilor, astfel încât să putem respecta angajamentele pe care le-a luat România față de partenerii europeni.

Un guvern pro-european trebuie să-și respecte în primul și în primul rând angajamentele față de Comisia Europeană și față de partenerii europeni, şi aici România s-a angajat ca în anul 2025 să se încadreze într-un deficit de 7% până la sfârșitul anului. Este principala provocare pentru mine, ca ministru al finanțelor, și eu să mă asigur că acest angajament al României să fie respectat. Construim bugetul prudent pe partea de venituri, fără să exagerăm și fără să includem venituri nerealizabile sau foarte greu realizabile, astfel încât deficitul să se bazeze pe o analiză prudentă a veniturilor și pe partea de cheltuieli pe un control cât mai riguros.

Salut încă o dată decizia Guvernului din decembrie prin ordonanța de ajustări multisectoriale, unde s-au creat premizele, a fost piatra de căpătâi a construirii bugetului, s-au construit premizele elaborării bugetului pentru anul 2025. Planul fiscal bugetar structurat pe termen mediu asumat de România prevede pentru anul acesta 7%, pentru următorii 7 ani o reducere progresivă a deficitului bugetar până la 3% și acest angajament nu trebuie respectat doar acuma.

Ceea ce construim astăzi, ceea ce construim pentru 2025 trebuie să aibă impact și pentru anii următori, astfel încât pe partea de investiții să nu reducem sumele alocate pentru investiții, să creștem constant aceste sume și să asigurăm, cel puțin la nivelul deficitului, finanțarea investițiilor în România – domnul prim-ministru a și menționat acest lucru, pe de altă parte, să nu exagerăm pe partea de venituri nerealizabile și să nu ajungem în situația în care diferența trebuie acoperită din împrumuturi.

Investițiile vor depăși, așa cum a spus și domnul prim-ministru, 130 de miliarde, se pot apropia și de 140 – finalizăm astăzi calculele în baza discuțiilor pe care le-am avut și vom veni în guvern cu indicatorii, cu limitele care trebuie aprobate înainte de prezentare bugetului. Bugetul asigură o finanțare consistentă pentru Educație și asigurăm plata salariilor la nivelul anului 2024; pentru Sănătate asigurăm finanțarea Casei de Sănătate pentru a avea serviciile medicale asigurate tot anul, și salariile plătite la nivelul asumat de Guvern.

La Apărare asigurăm minimul de 2% din PIB și asigurăm și investiții strategice în sectorul industriei de apărare, pentru că România are, pe de o parte, contracte deja semnate, angajamente luate și trebuie să ne respectăm aceste angajamente. Agricultura și economia nu sunt uitate. Agricultura are finanțare pentru programele menționate adineauri şi economia la fel, Ministerul Economiei are finanțare pentru programele pe care doresc să le implementeze.

Încă o dată, este un buget cumpătat, a pornit de la tăierea cheltuielilor statului și putem să asigurăm încadrarea în 7% deficit. Anul 2025 este un an al solidarității și din punctul de vedere al unităților administrativ-teritoriale”, a declarat, miercuri, ministrul Finanțelor în cadrul unei conferințe de presă.