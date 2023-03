Fernando Polo este originar din Republica Dominicană. Acesta a devenit cunoscut în România după ce a participat la emisiunea „Chefi la cuțite”, difuzată de Antena 1.

De asemenea, acesta lucrează ca instructor de dans și se antrenează într-o sală de fitness care funcționează în incinta unui complex comercial din cartierul Militari.

În locația respectivă, Fernando Polo a intrat în conflict cu un practicant de sporturi de contact, după ce l-ar fi deranjat faptul că românul nu-i acorda atenție, conform informațiilor transmise de gandul.ro

Instructorul l-ar fi provocat pe luptător în mai multe rânduri

Potrivit sursei menționate, instructorul de dans l-ar fi provocat, timp de aproximativ doi ani, pe luptător în mai multe rânduri. Totuși, acesta din urmă l-ar fi ignorat în mod constant.

Lucrurile ar fi degenerat în noiembrie anul trecut, când cei doi s-au întâlnit, după antrenament, în parcarea complexului comercial din București. Sursa menționată notează că Fernando Polo îl aștepta și a scos din mașină un cuțit care purta însemnele „Chefi la cuțite”.

Între timp, sportivul român începuse să filmeze cu telefonul. Totuși, a fost luat prin surprindere de gestul instructorului și i-a tras o palmă cu mâna liberă. Fernando Polo a căzut la pământ, însă s-a ridicat aproape imediat.

Chiar dacă se clătina încă vizibil, acesta nu a renunțat la cuțitul pe care îl ținea strâns în mână și a inițiat alte două atacuri, care ar fi vizat gâtul și pieptul, conform sursei menționate.

La fața locului a ajuns o echipă de polițiști ai Secției 21, care au reușit să-l imobilizeze pe dominican și să-l încătușeze.

Victima a decis să-și angajeze un avocat

Mai apoi, Fernando Polo ar fi fost lăsat să plece acasă, după audieri. Între timp, victima acestuia ar fi încercat să depună plângere, însă susține că ar fi fost refuzată de anchetatori, motiv pentru care a decis să-și angajeze un avocat.

„Clientul meu a încercat să depună în acea seară o plângere penală, dar după conceperea acesteia, când a solicitat un număr de înregistrare, polițistul care i-a luat depoziția i-a spus că nu este cazul. Mai mult decât atât, polițiștii i-au refuzat și probele audio-video.

Joi, am depus o plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul infracțiunii de tentativă de omor. Am cerut reținerea și arestarea agresorului, care reprezintă un pericol public. Totodată, mă tem pentru clientul meu, care ar putea fi atacat oricând, pe la spate, de acest Fernando Polo”, a declarat avocatul Aurel Moldovan pentru sursa menționată.