Un consilier al lui Ludovic Orban, explicații șocante privind fotografia anului: Este ori o lucrătura securistă de 2 lei, ori trădare din interior

Florin Silviu Ivan, consilierul premierului Ludovic Orban, spune că a văzut la multe persoane „o satisfacţie vecină cu catharsisul” după publicarea fotografiei cu premierul şi mai mulţi miniştri care mănâncă, beau şi fumează într-un birou de la Guvern.

Explicația lui Florin Silviu Ivan

„Nu se fumează în instituţiile publice. De acord! Bucuria tuturor cârcotaşilor si a minţilor insalubre: i-am prins! Gata! Au belit-o! N-au măşti la gură, le-au aruncat pe masă”, spune el, menţionând că nu îl apără pe premier, dar „prea o fac unii de sfârşitul lumii”. El mai susține că scurgerea fotografiei este fie „o lucrătura securistă de 2 lei, ori trădare din interior”.

„Pe 25 mai a fost ziua lui Ludovic. Sîmbătă am fost la el, am vorbit 30 de minute de-ale noastre, am băut o cafea, i-am urat cele ce se cuveneau a fi urate si i-am dăruit o cravată. Dacă voia să facă un exces de putere ne chema undeva și o făceam lată. Luni, la ceas tîrziu, după o lungă ședință cîțiva colegi stau și beau un pahar. Aurescu trage dintr-o țigară de foi. Ludovic le fumează pe ale lui, Rothmans, pachet lat. Nu se fumează în instituțiile publice. De acord! Bucuria tuturor circotașilor si a minților insalubre: i-am prins! Gata! Au belit-o!

N-au măști la gură, le-au aruncat pe masă. Noi stăm.ca proștii în izolare iar ăștia stau ca belferii.

E okay? V-ați săturat sau vreți si un desert din care să curgă sînge și din care să mustească ipocrizia?

Văd la mulți o satisfacție vecină cu catharsisul. Eu zic să plece Orban și să revină Dăncilă. Să dispară profesorul Aurescu și să vină bătrînul securist Meleșcanu. Să plece Bode și să se întoarcă Cuc. Iar în locul lui Virgil să se întoarcă Andrușcă. Așa, ca să vă simțiți bine, să vi se alimenteze lingurica cu zeama ipocriziei care vă ține loc de duș. Știu vreo 3-4 inși pe aici care o fac acum pe șerifii moraliști dar care se urcau la volan după o sticlă de Smirnoff sau patru de Chardonnay. Și mai știu vreo cîțiva ale căror mari realizări de viață sînt faptul că respiră sau flatulează.

Nu-l apăr pe Ludovic. A ajuns la virsta la care se poate apăra singur. Dar mi se pare că prea o fac unii de sfîrșitul lumii. Și ce este mai amuzant, că le fierbe pipota de satisfacție. Aia a prostului care asteaptă căderea drobului de sare doar pentru satisfacția măruntului „v-am spus eu!”

Cu cît mai mare este ura lor, cu atît mai profundă trebuie să fie liniștea ta. Nu-i vei vindeca pe ei fiindcă rămîn aceiași gnomi nevindecabili. Te vei vindeca în schimb pe tine”, susține Florin Silviu Ivan pe Facebook, care adăuga într-un comentariu că scurgerea fotografiei nu este o greșeală de PR. Este „o lucrătura securistă de 2 lei, ori trădare din interior”, afirmă acesta.

De la ce a pornit scandalul

O fotografie în care apare premierul Ludvic Orban cu ţigara aprinsă în mână şi mai mulţi miniştri care au în mână pahare sau ţigări este distribuită intens pe Facebook. Fotografia a fost făcută într-unul dintre birourile de la Guvern, iar cele mai multe comentarii ale utilizatorilor sunt negative.

