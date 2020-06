Celebvrul vlogger Alexandru Bălan „Colo” este terminat. El a avut și o primă reacție după ce a aflat că este anchetat de Poliția Capitalei pentru că ar fi instigat la violență împotriva minorelor, inclusiv la violarea acestora.

Totul a pornit după ce acesta a relatat o experiență personală pe care a avut-o cu o minoră. Mai grav este că povestea a fost umărită de un număr imens de persoane, în condițiile în care „Colo” este urmărit, pe Youtube, de peste 850.000 de persoane. Verificările au început după ce tânărul a făcut o serie de afirmații șocante într-un videoclip postat pe Youtube.com.

„Eu, dacă nu eram în nicio relație cu nimeni, va spun singer, cât de sincer posibil, f….. toate copilele de 15, de 16 ani, credeți-mă pe cuvânt! La modul cu picioare-n gură, s-o scuipi în gură, să-i zici „cine-i tăticul tău?”, să-i dai cu palme, s-o ții cu capul de pereți, să-i pui piciorul pe față. Eu am niște fetișuri mai ciudate, știi, gen, adică ăleia se vedea că-i place șarpele. Credeți-mă, astea nu trebuie iertate!”, a spus Bălan pe live-ul său.

Anunțul poliției

Un cunoscut vlogger este anchetat de Poliția Capitalei pentru că ar fi instigat la violență împotriva minorelor, inclusiv la violarea acestora, după ce a povestit o experiență personală pe care a avut-o cu o fată de 16 ani. A.B., cunoscut în spațiul online sub numele de „Colo”, este urmărit, pe Youtube, de peste 850.000 de persoane.

„În urma informațiilor apărute în media, cu privire la anumite declarații ale unui bărbat ce activează în zona online, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București s-a sesizat din oficiu și a demarat verificări pentru stabilirea situației de fapt și de drept”, a precizat Poliția Capitalei.

Verificările au început după ce tânărul a afirmat, într-un videoclip postat pe Youtube.com, cu referire la adolescente, că unele dintre ele merită „să le dai cu palmele, să le ții cu capul de pereți, să le pui piciorul pe față”.

Prima reacție a tânărului

El a avut și o primă reacție după scandalul pe care l-a provocat.

”Dacă stau să mă gândesc acum de unde a pornit toată chestia asta îmi dau seama că a fost o glumă extraordinar de proastă. Recunosc lucrul ăsta și vreau să vă spun că îmi pare rău. Respect toate femeile, pentru că eu am fost crescut de mama mea și ea mi-a oferit cea mai bună educație. De asemenea, Alexandra este iubita mea și niciodată nu am ridicat mâna la ea și nu sunt de acord cu violența asta la femei.

Clipul este făcut acum multă vreme și atunci nu aveam cea mai bună gândire, nu aveam acest număr de abonați, nu știam că mă adresez unui public atât de fraged. Eram în goana după like-uri, după vizualizări, îmi doream să se uite foarte mulți oameni la mine”, a afirmat vloggerul.

Cine este vloggerul Colo

Alexandru Bălan este un tânăr din București, în vârstă de 28 de ani, care a ajuns să fie cunoscut pe rețelele de socializare datorită dezvăluirilor sincere și fără perdea pe care le face pe canalele sale. Tânărul a terminat liceul având specializarea de electrician și lăcătuș mecanic, iar după ce a terminat studiile postliceale s-a înscris în planul de urbanism și cadastru, așadar poate activa și în acest domeniu.

Vloggerul are o relație de aproape 6 ani cu Alexandra Anghel (24 de ani), dar asta nu-l împiedică să mărturisească că este atras de fetele de liceu. Cei doi s-a cunoscut la finalul liceului fetei, undeva în luna aprilie. Iubita lui ”Colo” este la rândul ei vlogger, tânăra invitându-l adesea pe Alexandru Bălan în filmările sale.