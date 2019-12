Președintele Forumului Umanist și membru în Forul Colegial de Conducere al PPUSL, Alfred Laurențiu Mihai, a comentat retragerea Ramonei Ioana Bruynseels din conducerea partidului și pregătirile pentru alegerile locale din 2020.

„Am luat act de demisia doamnei Bruynseels. Îi urăm succes în viitoarele sale proiecte. Conducerea colegială a Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) va fi completată, conform prevederilor statutare, în vederea definitivării și aplicării strategiei pentru alegerile locale.

După discuțiile cu mulți colegi din teritoriu, am convingerea că listele complete de candidați pentru funcțiile de consilieri și primari vor fi finalizate până la începutul lunii martie. Suntem pregătiți să ne luptăm real inclusiv pentru primăriile din orașele mari. Spre exemplu, la Craiova și Brașov avem câte două nume sonore dintre care vom alege cea mai bună soluție pentru umaniști și pentru administrarea celor doua foarte importante orașe”, precizează Alfred Laurențiu Mihai într-un comunicat de presă.

Planurile Ramonei Bruynseels, după plecarea de la umanişti

Reacţia vine după ce Ramona Ioana Bruynseels a demisionat din PPUSL și anunțat, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că va începe un nou proiect politic: „Eu îmi voi continua propriul drum. După cum v-am menționat de la început, voi rămane implicată în viața civică din România, încercând să reprezint oamenii care cred în mine cât mai bine și să aduc un plus de încredere și speranță în viețile lor. Dacă nu am reușit să devin Președintele Oamenilor, nu înseamnă că nu sunt a Oamenilor în continuare. Așadar, în perioada următoare am să vă anunț noul meu proiect. Unul pentru oameni si țară.”

