Evgheni Prigojin în Africa. În spațiul public au apărut ultimele imagini cu Evgheni Prigojin înainte să moară.

Imaginile cu liderul Wagner au fost postate pe un canal de Telegram. În pozele respective, fostul bucătar al lui Vladimir Putin apărea alături de alți oameni din Republica Centrafricană.

Mercenarii ruși s-au adunat marți după-amiază la înmormântarea unuia dintre adjuncții lui Prigojin, care a fost ucis în accidentul aviatic de săptămâna trecută.

Familia lui Valery Chekalov, șeful logisticii Wagner, a fost însoțită de zeci de persoane, inclusiv mercenari Wagner, la cimitirul Severnoye din Sankt Petersburg.

Un preot ortodox rus a rostit rugăciuni și a legănat o cădelniță în fața sicriului lui Chekalov. În acest timp familia, prietenii și foștii colegi s-au adunat.

Persoane în doliu neidentificate le-au ordonat jurnaliștilor Reuters să nu mai filmeze.

The funeral service of Valery Chekalov, a top Wagner commander who died along with #Prigozhin, is taking place in St. Petersburg pic.twitter.com/eJGGNhxtMO

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) August 29, 2023